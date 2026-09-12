Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél

Több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél két nap alatt - írja a Vízügy.

Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 centiméteres emelkedéssel lehet számolni, ezután viszont ismét apadni kezd majd a folyó.

Így nézett ki a Margitsziget augusztus 4-én. Fotó: Németh Dániel/444

A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 centiméteres vízállását Budapestnél (vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját), aztán kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 centiméterre csökkent. A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 centimétert mutatott a vízmérce a Vigadó térnél.

A HungaroMet azt írta, az elmúlt két napban az országon átvonuló hidegfront mentén, illetve a front előtt mérőállomásaikon 0-30 milliméter között alakult a csapadék mennyisége. (MTI)