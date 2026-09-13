Átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Tisza-kormány, hamarosan jöhetnek a Zelihák, Liszkák és Gittelek

Hiába emelte miniszteri szintre az utónévkérelmezést Kósa Lajos, a Fidesz volt országgyűlési képviselője, a Tisza-kormány nemhogy visszacsinál mindent, de még a korábbi döntéseket is semmissé teszik – írja a 24.hu. Így rengeteg kérelmező szülő lélegezhet fel, hiszen felpöröghetnek az elbírálások.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Kósa Lajos javaslatára még tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az Országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónevek bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának harminc napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntéséről, de ez megszűnt. Az új és még jelenleg is hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját.

A kormányváltás után a Nyelvtudományi Kutatóközpont szeptemberben egyeztetést tartott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban az ügyről. A résztvevők pedig egyetértettek abban, hogy olyan új működési formát kialakítani, aminek révén az állampolgárok a jelenleginél gyorsabban értesülhetnek névkérelmük elbírálásáról.

Raátz Judit a 24.hu megkeresésére elmondta, hogy az ülésen felülvizsgálták a korábbi Utónév-engedélyezési Bizottság által hozott döntéseket is, és gyakorlatilag semmissé tették azt. Kósa Lajosék 145 utónevet ítéltek törlésre, ezt azonban felülbírálták, és egyetlen nevet sem húznak le a listáról, sőt, újak kerülnek fel rá.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont által bejegyzésre javasolt hat név közül négy ment át, emellett az egyeztetésen további hat nevet elfogadtunk. Ezáltal összesen tíz utónévvel már biztosan bővül a választható nevek listája

– mondta Raátz.

A most elfogadott nevek között van a Liszka női név, ami az Erzsébet becéző alakja, a Benna, ami a Benedikta rövidült becézője és a Floriána is, ami a Flórián női párja. De nemsokára már sok kis Doron is szaladgálhat majd az ország különböző pontjain, és többé az sincs kizárva, hogy Zeliha vagy Gittel nevű emberekkel futunk össze a közértben.

A május 12. után beérkezett kérelmeket az elkövetkező hetekben kiértékelik, majd újra összeülnek, és akár újabb nevek elfogadásáról dönthetnek. Amikor ez meglesz, Tarr Zoltán várhatóan kihirdeti hivatalosan is az új utónévlistát, majd közösen új alapokra helyezik a névkérelmezést, ami valószínűleg törvénymódosítást igényel majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy a törvényjavaslat mikor készülhet el.