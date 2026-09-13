Törökországban 162 embert vettek őrizetbe LMBT-egyesületek elleni országos razziákban – számolt be róla vasárnap a török állami hírügynökség az ügyészségre hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a hatósági fellépést „bűncselekmények elkövetésére szolgáló egyesületalapítás, prostitúció, szemérmetlenség”, valamint kábítószeres bűncselekmények címén indított nyomozás előzte meg. Az ügyészség a családok védelmét szolgáló műveletről beszélt.

A szexuális kisebbségek jogaiért küzdő Kaos GL egyesület az X-en arról posztolt, hogy a rendőrség behatolt helyiségeikbe és őrizetbe vették a vezetőség tagjait.

A török vádhatóság szerint bizonyítékokat találtak arra, hogy az egyesületek tevékenysége feltételezhetően fiatalkorúak szexuális orientációját, illetve nemi identitását befolyásolta.

Akin Gürlek igazságügyi miniszter elmondta, hogy az érintett egyesületek pénzügyi átvilágítása során kiderült, hogy jelentős összegeket kaptak külföldi közintézményektől. Hozzátette, hogy jelenleg vizsgálják e pénzmozgások eredetét. A razziákat a többi között Ankarában, Isztambulban, Izmirben és Antalyában hajtották végre.

Emberi jogi szervezetek azzal vádolják a török kormányt, hogy az elmúlt években egyre fokozottabban fordul az LMBT-közösség ellen. Ez a művelet államilag irányított diszkrimináció, a félelemre épülő politika és a civil társadalom lebontása – közölte a Török Emberi Jogi Szövetség az X-en. Az isztambuli székhelyű, véleménynyilvánítás szabadságáért küzdő IFÖD egyesület szerint szombaton az érintett egyesületekhez köthető több közösségimédia-fiókot is letiltottak. (MTI)