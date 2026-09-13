Kármán András: Egyetlen gyermek sorsa sem lehet pénzkérdés

Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár szombaton közös sajtótájékoztatón mutatta be a gyermekvédelmi rendszerről készített, 220 oldalas jelentést és a kormány kapcsolódó lépéseit.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy mintegy 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak. Ebből az összegből 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre költenek.

Kármán András pénzügyminiszter vasárnap délelőtt Facebook-posztjában részletezte a terveket. Mint írta, őt is sokkolták a nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentés megállapításai, különösen a jelentés azon részei, amelyekből kiderül, „közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermek állami gondoskodásban, miközben a rendszer számos pontján égető szakemberhiány és elfogadhatatlan körülmények nehezítik az ellátást.

Kármán azt írta:

„Egyetlen gyermek sorsa sem lehet pénzkérdés. Pénzügyminiszterként az a feladatom, hogy ahol azonnali szakmai beavatkozásra van szükség, ott a szükséges források rendelkezésre álljanak. Ezért 6 milliárd forintot különítünk el közvetlen gyermekvédelmi szakmai programokra, további 3,5 milliárd forintot pedig a szükséges fejlesztésekre. Új és megerősített férőhelyek, krízisellátás, pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai segítség, a gyermekvédelemben dolgozók szakmai és mentális támogatása. Ez azonban csak a kezdete annak a munkának, amelyet az elmúlt évek mulasztásai után el kell végeznünk. ”

A pénzügyminiszter azt is hozzátette, hogy a gyermekvédelem rendbetétele nem egyetlen minisztérium feladata, és nem is egyetlen költségvetési döntés kérdése. „Az állam legalapvetőbb kötelessége, hogy biztonságot nyújtson azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs más, aki megvédje őket – ennek teljesítésében pedig nem lehet kompromisszum.”