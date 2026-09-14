A bukott ukrán legfőbb ügyész korrupcióval gyanúsítja a Legfőbb Ügyészséget korrupcióval meggyanúsító hivatal vezetőjét

Ruszlan Kravcsenko ukrán legfőbb ügyész – aki a múlt héten benyújtotta lemondását – azzal gyanúsítja Szemen Krivonoszt, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) igazgatóját, hogy hivatalos okiratot hamisított különösen nagy értékű jogtalan előny megszerzése érdekében. Kravcsenko közleményében azt állítja, hogy Krivonosz mellett egy, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) vezetőjéhez közel állt személy ellen is jóváhagyta a vádemelést.

A NABU szerint nem emeltek hivatalosan vádat Krivonosz ellen. A hivatal szerint Kravcsenko bejelentése a korrupcióellenes szervek függetlensége elleni szisztematikus támadás folytatása.

Ruszlan Kravcsenko Fotó: MARIANNA KOTYK/NurPhoto via AFP

Kravcsenko azután adta ki a közleményét, hogy tagadta az érintettségét abban a korrupciós bűnügyben, ami csalásokra szakosodott telefonos központok védelmével kapcsolatos. Az állítólagos bűnszervezeti tevékenységet a NABU és a SAPO leplezte le szeptember 4-én, a Legfőbb Ügyészség nemzetközi együttműködési osztályának vezetőjét, Szerhij Kropivát őrizetbe is vették.

Kravcsenko azt állítja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban megpróbálta megakadályozni, hogy jóváhagyja a NABU vezetője elleni vádemelést. A legfőbb ügyész közleményét követően Zelenszkij arra kérte a parlamentet, hogy támogassa a legfőbb ügyész leváltását. (via Kyiv Independent)