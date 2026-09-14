Alexander Zverev nyerte a US Opent, második Grand Slam trófeáját szerezte ebben az évben

A német Alexander Zverev négy szettben, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 arányban legyőzte az amerikai Ben Sheltont a US Open férfi döntőjében, így az idei Roland Garros után második Grand Slam trófeáját szerezte meg.

Zverev győzelme azt jelenti, hogy Shelton nem tudta megtörni az amerikai átkot, továbbra is Andy Roddick (2003) az utolsó férfi teniszező, aki egyéni Grand Slamet tudott nyerni. A 23 éves Shelton egyébként 1972 óta az első fekete amerikai játékos volt, aki férfi döntőt játszhatott a tornán.

Alexander Zverev Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A korábban kulcspillanatokban rendszeresen megingó Zverev óriásit javult idén, és pályafutása legjobb szezonját teljesíti. Az Australian Openen elődöntőbe jutott, megnyerte a Roland Garrost, Jannik Sinner ellen döntőzött Wimbledonban, és behúzta a US Opent. A mostani tornán az első két meccse volt a legnehezebb, mindkettőt öt szettben nyerte meg. A döntőig végül úgy jutott el, hogy nem játszott top 20-as játékossal.

Shelton viszont búcsúztatta a torna legnagyobb esélyesét, a féléves kihagyásból visszatérő címvédőt, Carlos Alcarazt. Színvonalas negyeddöntőjük hajnali fél 4-kor, döntő szett rövidítésben dőlt el.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner több mint két évig tartó dominanciája után Zverev lett az első játékos, aki Grand Slamet tudott nyerni, ráadásul rögtön kettőt is. Igaz, ehhez az Alcaraz sérülése mellett is kellett, hogy a hőséggel küzdő Sinner hatalmas meglepetésre kiessen a Roland Garroson, majd sérülés miatt kihagyja a US Opent.

Zverev teljesítményének értékét jelzi, hogy 2003 óta ő csupán a nyolcadik játékos, aki legalább két Grand Slamet nyert. Roger Federer (20), Rafael Nadal (22), Novak Djokovics (24), Andy Murray (3), Stan Wawrinka (3), Carlos Alcaraz (7) és Jannik Sinner (5) mellett.