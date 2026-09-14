Hankó Balázs szerint az lett volna szégyen, ha Pataky Attila és Deák Bill Gyula nem kap állami támogatást

Jó hangulatú, globalista propagandamédiázós, vadliberálisozós, alákérdezős interjút adott Hankó Balázs exminiszter a Demokratának, amelyben hosszan fejtegette, hogy az NKA-támogatásokkal minden rendben volt, minden jogszerű volt, minden megfelelt minden jogszabálynak, sőt: minden átlátható is volt, kampánycélú támogatásról meg aztán nincs is szó.

Fotó: Németh Dániel/444

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből, ezekre ebben a formában nem kérdeztek rá Hankó Balázsnál, viszont azt megtudhattuk, hogy:

„Ami pedig a tiltott kampányfinanszírozás vádját illeti, a támogatott programok jelentős része bőven a kampány előtt valósult meg, és bőven voltak olyanok, amelyek a választás után. És olyanok is vannak, amelyek még meg sem valósultak, vagy már nem is fognak. Mint ebből is látható, ez nem volt szempont.”

Szóba került, hogy Pataky Attila cége 150 millió forintot kapott a budapesti Papp László Sportarénában szervezett Edda-koncertre, Deák Bill Gyula pedig százmilliós turnétámogatást, de Hankó nem ült fel a riporteri provokációnak: szerinte zenei ízléstől függetlenül az lett volna a szégyen, ha a két előadó nem kap támogatást.

Az egész hátterében az áll, hogy:

„A politikai koncepciós eljárás mögött részben az húzódik meg, hogy míg 2024 előtt jelentős forrásokhoz jutottak olyan szereplők is, akik tüntetőleg a volt kormány létszemléletével ellentétes világot képviselnek, az elmúlt két évben kétségtelenül kevesebb jutott nekik. Ez fáj nekik, noha e politikai döntések teljesen jogszerűek voltak. Teljesen természetes, hogy egy kormányzat támogatja az általa helyesnek gondolt értékrendet képviselő kulturális szereplőket.”

Az interjúból az is kiderült, hogy nemcsak az R56 adta vissza az NKA-s pénzt, hanem a Fidesz-frakció munkatársának a cége is. Nála lakott a Magyarországra menekült körözött lengyel politikus, Marcin Romanowski. Az érintett cégről, a Patr Event Magyarország Kft.-ről itt írtunk bővebben. A Patr Event 450 millió forintos támogatást nyert az NKA egy másik, Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumától is, erre jött volna rá a Hankó Balázs egyedi miniszteri keretéből megítélt további 50 millió. Mindezt úgy, hogy a cég 2024 előtt még nem is létezett, az elmúlt két lezárt üzleti évben pedig egyáltalán nem volt semmi árbevétele. A cég egyik tulajdonosa Párkai Dávid, aki a Fidesz országgyűlési frakciójának munkatársa volt az előző ciklusban, és aki annak a budapesti lakásnak is résztulajdonosa, ahol Marcin Romanowskit, a korrupcióval vádolt, európai elfogatóparancs alapján körözött volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest bújtatták, miután 2024 végén Magyarországra menekült. Romanowski a kormányváltás után az Egyesült Államokba távozott. A pénzről végül lemondtak.

(Az interjúban a Patr Event kapcsán Hankó Balázs nem erről beszél, hanem arról, hogy a kft. az egyik legnagyobb visszafizető, pedig több mint száz koncertet szervezett. Hankó szerint „mára oda jutottunk, hogy ha bármilyen programban NKA-támogatás van, a reménybeli közreműködők riadtan hátralépnek, és kútba esik az egész. Számos további szervezet is inkább visszaadja a támogatást, és elhagyja a határidő végéig a programok megszervezését.”)

Az exminiszter, aki állítása szerint lélekben mindenre felkészült, és a családját is készítgeti a meghurcoltatás következő állomására, még vadliberálisozott (a Független Előadóművészeti Szövetséget), ultraliberálisozott (Mattyasovszky-Zsolnay Bencét, aki korábban Pintér Béla társulatának gazdasági igazgatója volt), sőt a „Soros-birodalmat” is a mondandójába tudta szőni („a magát irodalomterapeutaként azonosító Ott Anna, a Soros-birodalom által finanszírozott 444.hu kulturális újságírója”, mondta).