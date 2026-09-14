Hegedűs Zsolt új vezetőt jelöl a Mentőszolgálat élére

Constantinovits Miklós oxyológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter - írja az MTI.

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye alapján nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján, az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról. Kilencen nyújtottak be pályázatot, közülük kettő a formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy jelentkező pedig maga döntött a pályázata visszavonása mellett.

Constantinovits Miklós és Szűcs Brigitta, az OMSZ új szóvivője



Constantinovits Miklós egész karrierje az OMSZ-hez kötődik, a pályázatában kifejtett szakmai program pedig a mezőny egyik legerősebb betegbiztonsági, minőségirányítási megközelítését adta. Kiemelték, hogy a pályázatában hangsúlyozta a méltányosság alapú kultúra, az átláthatóság és a mérhető szakmai teljesítmény erős integrációját.

Az új főigazgató öt évre nyerte el megbízatását, ami további öt évvel meghosszabbítható. A főigazgatói munka annyiban folyamatos lesz, hogy a nyár óta Constantinovits a mentőszolgálat megbízott főigazgatójaként dolgozott.