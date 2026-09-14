Kitiltják a félelemkeltő hirdetéseket a közterületekről, jön a gyerekvédelemben dolgozók bérrendezése

Átfogó javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek arra, hogy jobban védje a gyerekek egészséges testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését a hagyományos és a digitális környezetben is, írja a kormány sajtóközleményében. Azt ígérik: kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket a közterületekről, emellett külön jogszabálymódosítás fogja biztosítani, hogy még kampányidőszakban se legyen használható olyan plakát, politikai reklám vagy hirdetés, amely sérti a gyermekek nyugodt érzelmi és lelki fejlődését.

A másik legfontosabb ígéret pedig az, hogy a kormány nekiáll előkészíteni a szociális és gyermekvédelmi ágazat kétlépcsős bérrendezését.

A javaslat alapján tilos lesz a gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni, különösen olyanokat, amelyek szexuális erőszakot mutatnak. A médiaszolgáltatóknak ezentúl még szigorúbban kell majd kiszűrniük a korhatáros tartalmaknál a súlyos erőszak, a szexualitás közvetlen, öncélú ábrázolását ha a javaslatot elfogadja az OGY kétharmados kormánypárti többsége.

Nem lehet majd közterületen vagy más, korlátozás nélkül hozzáférhető nyilvános helyen olyan reklámot közzétenni, amelynek tartalma, képi vagy hanghatása, illetve megjelenítési módja miatt súlyosan káros lehet a 18 éven aluliak fejlődésére. A kifejezetten gyerekeknek szóló hirdetésekben szintén tiltottak lesznek a pornográf, öncélúan szexuális és más, a gyermekvédelmi törvénybe ütköző tartalmak.

Szigorúbbak lesznek azok a szabályok is, amelyek alapján az államnak a kórházban rekedt gyerekek ügyében kell eljárnia. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. A cél, hogy egyetlen gyerek se maradhasson hónapokig kórházi ágyon csak azért, mert a rendszer nem talált neki megfelelő helyet, írta a kormány.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában beszélt a gyerekvédelem helyzetéről. Azt mondta: az előző kormány mind a gyerekvédelmi alapellátást, mind a bentlakásos otthonokat hagyta „a végletekig lepusztulni, a megalázó bérek és a brutális túlterheltség elől menekülnek a szakemberek, és a rendszer képtelen a legkiszolgáltatottabb gyermekek ellátására”. A Fidesz részéről Pócs János egy Frédi-Béni-rajzzal jelezte, hogy mennyire veszi komolyan a dolgot.