Miniszterelnöki felszólalással indul az Abszolút Parlament mai epizódja

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az Országgyűlés kétnapos ülése. A délután egy órakor kezdődő ülés forgatókönyve az alábbiak szerint alakul: a napirend előtti felszólalások és a napirend elfogadása után egy órán át interpellációk hangzanak el, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórán át pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezután jönnek a bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitái, ezek során az alábbi témákról lesz szó:

A szakképzésről szóló törvény módosításával jövő év január 1-jétől megszűnik a szakképzési centrumokban a kancellári munkakör, a feladatokat a főigazgató veszi át.

Megvitatják az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, most az eddig titkos iratok megismerhetővé válásának folyamatát szabályozó előterjesztést tárgyalják.

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, továbbá a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos európai uniós szabályozás átültetését kezdeményezi.

Tárgyalja a parlament Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, a törvényjavaslat egyebek mellett meghatározza az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat.

(MTI)