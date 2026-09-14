Miniszterelnöki felszólalással indul az Abszolút Parlament mai epizódja

POLITIKA

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az Országgyűlés kétnapos ülése. A délután egy órakor kezdődő ülés forgatókönyve az alábbiak szerint alakul: a napirend előtti felszólalások és a napirend elfogadása után egy órán át interpellációk hangzanak el, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórán át pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezután jönnek a bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitái, ezek során az alábbi témákról lesz szó:

  • A szakképzésről szóló törvény módosításával jövő év január 1-jétől megszűnik a szakképzési centrumokban a kancellári munkakör, a feladatokat a főigazgató veszi át.
  • Megvitatják az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, most az eddig titkos iratok megismerhetővé válásának folyamatát szabályozó előterjesztést tárgyalják.
  • Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, továbbá a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos európai uniós szabályozás átültetését kezdeményezi.
  • Tárgyalja a parlament Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, a törvényjavaslat egyebek mellett meghatározza az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat.

(MTI)

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