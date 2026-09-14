Orosz drón csapódott egy ukrán vonatba nem sokkal azután, hogy Boris Johnsonék áthaladtak ugyanazon a vonalon

Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán–lengyel határ közelében, nem sokkal azután, hogy Boris Johnson volt brit miniszterelnök és vezető európai biztonsági tisztviselők, nemzetbiztonsági tanácsadók egy kijevi konferenciáról hazafelé utazva áthaladtak ugyanazon a vasútvonalon. Az ukrán és a lengyel hatóságok arról számoltak be, hogy az orosz drón a lengyel határtól két kilométerre csapódott be.

A Jahodin térségében történt támadásban nem sérült meg senki, az utasokat evakuálták. A támadás idején egy másik, a jahodini állomáson tartózkodó vonaton utazott David Petraeus volt CIA-igazgató is.

Boris Johnson Kijevben Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO/AFP

Oroszország saját értelmezése szerint „vasúti infrastruktúrát” támadott Nyugat-Ukrajnában, az ukrán álláspont szerint viszont „igen valószínű, hogy a drón célpontja a diplomáciai vonat lehetett”. Az ukrán állami vasúttársaság közleménye szerint a vonat a vártnál korábban hagyta el az állomást, a menetrend módosítása miatt, amelyre az állandó orosz támadások miatt volt szükség.

Johnson érthető módon nem különösebben értékelte az orosz támadást, az X-en arról írt: „Nem tudom, milyen eltorzult logika vezette Putyint arra, hogy ma reggel felrobbantson egy veszteglő ukrán mozdonyt a lengyel határnál.” Arra sürgette Ukrajna szövetségeseit, hogy sürgősen adják meg az ukránoknak a szükséges légvédelmet.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ukrán–lengyel határ közelében végrehajtott „barbár támadások azt jelentik, hogy Putyin terrorja közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtat”. Szibiha ismét szigorúbb szankciókat követelt Moszkvával szemben.

Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli megbeszélést hívott össze a történtek miatt.

Oroszország a szakértői konszenzus szerint az Ukrajna elleni háború eszkalálásával próbálkozik: egyre több támadás ér vonatokat, vasúti depókat, benzinkutakat és határátkelőket.

Az orosz támadások jelentős károkat okoztak Ukrajna kiterjedt vasúthálózatában, amely ukránok milliói számára a legfontosabb közlekedési eszköz, mivel Oroszország 2022-es teljes körű inváziójának kezdete óta az ország légtere zárva van a polgári légi közlekedés előtt. (BCC)