Pintér Sándor érvényes kötelező biztosítás nélkül wartburgozott be Kötcsére

autó

Már korábban is beszámoltunk Pintér Sándor volt belügyminiszter vitán felül bitangmenő Wartburgjáról, amellyel most hétvégén Kötcsén is rocksztárkodott. A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) adatai alapján azonban azt derítette ki az ATV: az autó jelenleg nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB).

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az 1989-es, négyütemű Wartburg 1.3 Limuzin amúgy forgalomban van, és a műszakija is rendben: idén májusban sikeresen levizsgázott, így 2028 májusáig közlekedhetne. A nyilvántartás szerint az autóban 56 298 kilométer van.

Az érvénytelen KGFB-vel közlekedő sofőröket fedezetlenségi díj megfizetésére is kötelezhetik, illetve hatósági intézkedést is indíthatnak ellenük a hatályos jogszabályok alapján. Az ATV viszont azt is megjegyezte: nem kizárható, hogy adatszolgáltatási vagy adminisztrációs hiba is állhat az eset hátterében.

autó pintér sándor biztosítás szabálysértő wartburg kötcse
Kapcsolódó cikkek

Pintér Sándornál lazábban ma nem csapatja senki

Van, ami nem változik.

Diószegi-Horváth Nóra
életmód