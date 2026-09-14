Pintér Sándor érvényes kötelező biztosítás nélkül wartburgozott be Kötcsére

Már korábban is beszámoltunk Pintér Sándor volt belügyminiszter vitán felül bitangmenő Wartburgjáról, amellyel most hétvégén Kötcsén is rocksztárkodott. A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) adatai alapján azonban azt derítette ki az ATV: az autó jelenleg nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB).

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az 1989-es, négyütemű Wartburg 1.3 Limuzin amúgy forgalomban van, és a műszakija is rendben: idén májusban sikeresen levizsgázott, így 2028 májusáig közlekedhetne. A nyilvántartás szerint az autóban 56 298 kilométer van.

Az érvénytelen KGFB-vel közlekedő sofőröket fedezetlenségi díj megfizetésére is kötelezhetik, illetve hatósági intézkedést is indíthatnak ellenük a hatályos jogszabályok alapján. Az ATV viszont azt is megjegyezte: nem kizárható, hogy adatszolgáltatási vagy adminisztrációs hiba is állhat az eset hátterében.