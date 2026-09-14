Trump szerint vége az energiaháborúnak, Oroszország és Ukrajna vállalta, hogy nem támadja egymás infrastruktúráját

Donald Trump azt állítja, hogy Ukrajna beleegyezett az orosz energetikai célpontok elleni támadások leállításába, Oroszország pedig ugyanezt vállalta az ukrán energiaszektorral kapcsolatban. Az amerikai elnök a saját Truth Social oldalán megjelent posztjában arról már nem közölt részleteket, hogy pontosan milyen megállapodás született, az meddig lenne érvényben, és milyen létesítményekre vonatkozna. Moszkva egyelőre nem kommentálta Trump bejelentését.

Trump bejelentésére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált, de ő egyelőre jóval feltételesebb módban fogalmaz annál, mint amit az amerikai elnök posztja sugall. Zelenszkij a Meduza beszámolója szerint azt mondta, hogy Ukrajna kész tartózkodni az orosz energiatermelő és más kritikus infrastruktúra elleni csapásoktól, amennyiben a partnerei garantálni tudják, hogy Oroszország valóban kész ugyanerre.

Zelenszkij szerint Kijev azt javasolta partnereinek, hogy kössenek erről megállapodást Moszkvával, de Ukrajna nem biztos abban, hogy Oroszország betartaná azt. Az ukrán elnök a kritikus infrastruktúra kölcsönös kímélését a béke felé vezető lehetséges első lépésnek nevezte, de ehhez konkrét garanciákat vár a szövetségeseitől.

Trump már vasárnap felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel az orosz dízel- és más üzemanyag-termelő létesítmények támadásával. Az energetikai célpontok kölcsönös kímélése nem teljesen új elképzelés: az Axios szeptember elején arról írt, hogy Washington egy téli deeszkalációs megállapodás lehetőségét vizsgálja. Ukrajna az elmúlt hónapokban intenzíven támadta az orosz finomítókat, ami jelentősen visszavetette az orosz dízelexportot. Közben Oroszország is rendszeresen támadta Ukrajna áram- és más energetikai infrastruktúráját.

A Kapotnya orosz olajfinomító elleni ukrán dróntámadás.

Trump hétfői posztjában azt is állította, hogy a világ dízelárainak emelkedését elsősorban az orosz–ukrán háború, nem pedig az iráni háború okozza. A piaci elemzések ennél összetettebb képet mutatnak. Az ukrán támadások miatt visszaeső orosz export persze valóban szűkítette a kínálatot a világpiacon, de azt már előtte súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése és a közel-keleti finomítók kiesése.

A Washington Post által közölt adatok szerint az amerikai dízel ára szeptemberre gallononként hat dollár fölé emelkedett, több mint 60 százalékkal meghaladva az Irán elleni amerikai–izraeli támadás előtti szintet.