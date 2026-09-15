Fekete-Győr András feljelentette Orbán Viktort, mert az szerinte megfenyegette az NVVH leendő munkatársait

Kedd reggel 8:45-kor megígérte, kevesebb mint hat órával később meg is tette: Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és volt elnöke feljelentette Orbán Viktort hivatalos személy elleni erőszak előkészületének, illetve felbujtóként elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt.

A volt országgyűlési képviselő a Teve utcai rendőrpalota előtt, a feljelentés jegyzőkönyvével a kezében azt mondta: „Tartsunk ki a rendszerváltás mellett, előbb-utóbb el fog jönni az igazságtétel. Én a magam eszközeivel most így próbáltam meg hozzátenni.”

Az ügy előzménye, hogy a volt miniszterelnök a Bayer Show vasárnap esti adásában arról beszélt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál munkát vállalók nevét és hátterét doxolni fogják, vagyis ezeket a nehezen elérhető adatokat összegyűjtik és közzéteszik.

„Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője. Ezeket mind nyilvánosságra fogjuk hozni. És előre, higgadtan és nyugodtan meg kell mondani. Tehát az önkényt nem szabad eltűrni. Az önkénnyel szemben harcolni kell.”

– mondta a HírTV műsorában.

Orbán kijelentésére Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Facebookon reagált. „Üzenem a maffiának: nem hátrálunk!” – írta.

Fekete-Győr a feljelentést azzal indokolta, hogy Orbán kijelentései túlmutatnak a politikai fenyegetőzésen. Ezen felül abszurdnak tartja, hogy öt hónappal a kormányváltás után a volt miniszterelnök továbbra is szabadon jár-kel, közben pedig nyilvánosan fenyegeti az NVVH leendő munkatársait.

Külön említette azokat az ügyészeket, rendőröket, NAV-nyomozókat, informatikusokat és adatelemzőket, akik a hivatalnál vállalnának munkát. Szerinte Orbán mondatai éppen őket próbálják eltántorítani attól, hogy az NVVH-nál dolgozzanak.

Fekete-Győr azt mondta, a rendőrségen arról tájékoztatták, hogy kiemelt ügyként kezelik a feljelentését, őt pedig hamarosan részletesen is meghallgathatják.