Jogerősen visszakapta bejegyzett egyházi státuszát Iványi Gábor egyháza

Jogerősen bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Fővárosi Törvényszék a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET) – közölte kedden az Iványi Gábor vezette egyház. A döntés szeptember 7-én emelkedett jogerőre, a jóváhagyó végzést szeptember 14-én kézbesítették.

A MET hosszú jogi procedúra után kapta vissza a bejegyzett egyházi státuszt. Ezt egyszer már, 2022-ben megszerezték, az ügyészség azonban megtámadta a döntést. A Kúria 2024 decemberében hatályon kívül helyezte a korábbi bírósági határozatokat, így az egyház visszakerült az alacsonyabb, nyilvántartásba vett egyházi kategóriába.

A vita egyik központi kérdése az volt, hogy a MET teljesíti-e a bejegyzett egyházi státuszhoz szükséges támogatottsági feltételt. Ehhez öt év átlagában legalább négyezer ember egyszázalékos felajánlása szükséges. A MET szerint korábban azért alakult ki jogvita, mert nem volt egyértelmű, honnantól kell számítani azt az öt évet, amely alatt az adózóknak lehetőségük volt az egyháznak felajánlani személyi jövedelemadójuk egy százalékát.

A támogatottság nagyságrendje mindenesetre jóval meghaladta a törvényi minimumot. A MET közleménye szerint 2021-ben közel 40 ezren, 2022-ben 52 ezren, 2023-ban több mint 55 ezren, 2024-ben csaknem 110 ezren, tavaly pedig már több mint 113 ezren ajánlották fel nekik adójuk egy százalékát.

A friss és ropogós adatok szerint 2026-ban a MET minden korábbi rekordját megdöntötte: 164 ezren döntöttek úgy, hogy a szervezet javára tesznek felajánlást.

Az egyház 2025 októberében ismét kérte a bejegyzett státuszt, de ezt a Fővárosi Törvényszék elutasította, az Ítélőtábla pedig helybenhagyta a döntést. Idén márciusban újabb kérelmet adtak be, arra hivatkozva, hogy ekkorra már minden lehetséges számítás szerint eltelt a Kúria által elvárt öt év. A Fővárosi Törvényszék júliusban ezúttal helyt adott a kérelemnek. Mivel az ügyészség nem fellebbezett, a döntés szeptember 7-én jogerőre emelkedett.

A változásnak komoly pénzügyi jelentősége is van. A hatályos szabályok alapján a bejegyzett egyházaknak az egyszázalékos felajánlások után kiegészítő állami támogatás jár. A MET számításai szerint az elmúlt három évben a visszaminősítés miatt közel kétmilliárd forint ilyen támogatástól estek el.

Ezzel azonban az egyház státusza még nem rendeződött teljesen. A MET a bevett egyházi státuszt szeretné visszaszerezni, amely a legközelebb áll a 2011 előtt élvezett jogállásához. Ehhez az államnak átfogó megállapodást kellene kötnie az egyházzal. A MET szerint ez azért is fontos, mert a státusz olyan kiegészítő normatív támogatásokkal járna, amelyek hosszú távon segítenék az egyház szociális, oktatási és egészségügyi intézményeinek működését.

Iványi szeptember 8-án, a Klubrádióban még arról beszélt, hogy ebben nincs előrelépés. Elmondása szerint már áprilisban elküldték a kormánynak a megállapodástervezetet, de hónapokig nem kaptak érdemi választ, majd arról értesítették őket, hogy az ügy a kulturális tárcához került.

A MET keddi közleménye szerint ezen a téren azóta sem kezdődött el a hivatalos egyeztetés. Mint írták, minden szükséges adminisztratív előkészületet elvégeztek, és abban bíznak, hogy rövidesen tárgyalóasztalhoz ülhetnek a kormánnyal.