Lázár Jánost 13 millió forintra bírságolták a batidai erdőben épült létesítmények miatt, amiket el is kell bontania

„Fel a fejjel magyarok!” – kezdte hosszú idő után első Facebook-posztját a politikából kiszálló Lázár János, aki arról írt, hogy az erdészeti hatóság 13 millió forintos bírságot szabott ki rá, és arra kötelezte, hogy bontsa el a saját erdejében az elmúlt tíz évben létesített építményeket, köztük egy teniszpályát.

Azt írta, családjával évtizedek óta gazdálkodnak, az elmúlt időszakban 25 hektár erdőt telepített saját költségén, állami támogatás nélkül. Tíz éve a tulajdonában lévő erdőben utakat, fatárolót, raktárakat és irodát is kialakított. Állítása szerint az erdészeti hatóság akkori munkatársai azt mondták neki, hogy ezekhez nincs szükség külön engedélyre, mert az építmények az erdőgazdálkodást szolgálják.

„Mulasztást követtem el, amikor hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz”

– írta.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár azt állítja, hogy a beruházásokkal nem okozott kárt sem másoknak, sem a természetnek, olyan területeken építkezett, ahol korábban is állt épület, vagy amelyeket „fa nélküli erdőként” tartottak nyilván. „Az építések során soha egy fát ki nem vágtam, ellenben a kapcsolódó részeken ezerszám ültettem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a környező földek és erdők szintén a tulajdonában vannak, ezért más tulajdonos érdekeit sem sértette. „Az erdők melletti, szintén saját tulajdonú, kiszáradt halastavat termőfölddel feltöltöttem, abba szintén fát ültettem, erdőt telepítettem. Egy üresen álló részén, egyetlen fa kivágása nélkül, a Grosswiese Zrt. hozzájárulásommal teniszpályát létesített”.

Az Átlátszó tavaly decemberben írt arról, hogy a helyi építési szabályzat nem engedi az építkezést erdő besorolású területen, Lázár batidai vadászháza mellett 2022-ben mégis épült egy teniszpálya. A lap szerint az érintett erdő nem a vadászházat tulajdonló, Lázár érdekeltségébe tartozó cég, hanem személyesen Lázár János tulajdonában volt. Az Átlátszó akkor azt írta, hiába kereste a minisztert az ügyben.

A volt miniszter szerint az erdészeti hatóság tíz éven át nem emelt kifogást, a kapcsolata velük korrekt volt, 2026 májusában azonban hivatalból eljárást indítottak ellene. Ennek végén Lázár közlése szerint 13 millió forintos bírságot szabtak ki rá, és valamennyi érintett létesítmény elbontására kötelezték.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár azt írta, az elmúlt hónapokban megpróbálta rendezni a helyzetet, és többek között földhivatali eljárásokra, fennmaradási engedélyekre, vázrajzokra és más hatóságok döntéseire vár. Szerinte az erdészeti hatóság ezeket a körülményeket nem vette figyelembe.

„Mulasztást lehet, hogy elkövettem, de szándékos jogsértést, károkozást soha”

– írta, ahogy azt is: „A néhány hektáros érintett folterdőben – amit a dunántúliak erdőnek sem neveznek – kárt szintén nem okoztam. Az államot, a közjót, a természetet sérelem nem érte. Valószínű, hogy mulasztást követtem el 10 éve, amiért nem kértem az erdészeti hatóság engedélyét, ezért most súlyos bírság és teljes bontási kötelezettség lett a büntetésem.”

A poszt végén arra utalt, hogy politikai okok állnak a döntés mögött. „Nemrég a politikából kiléptem, nem is akarok visszalépni, amíg hagynak, gazdálkodni szeretnék. Ez a határozat azért született, mert voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok: Lázár János. És maradok is, minden megalázás, gyalázkodás, büntetés, üldöztetés és meghurcolás ellenére” – írta, majd azzal zárta, amivel a posztját kezdte: „Fel a fejjel magyarok!”