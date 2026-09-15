Magyar Pétert jövő héten a Vatikánban fogadja XIV. Leó pápa

Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter, ahol magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa – jelentette be a miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán. Magyar azt írta, a pápai találkozó után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával is tárgyal. Arról egyelőre nem közölt részleteket, hogy miről lesz szó a megbeszéléseken.

Magyar elődje, Orbán Viktor a 16 éves miniszterelnöksége alatt többször is találkozott a katolikus egyház fejével. Négyszer járt egyéni pápai audiencián a Vatikánban: 2010-ben XVI. Benedek, 2022-ben és 2024-ben Ferenc pápa, 2025 októberében pedig már XIV. Leó fogadta. Ferenc pápa 2021-es és 2023-as magyarországi látogatásán is találkoztak; utóbbi alkalommal rövid négyszemközti megbeszélést is tartottak a Sándor-palotában. Ez utóbbi pápalátogatás volt az, ami miatt az akkori államfő, Novák Katalin megsürgette K. Endre kegyelmi ügyét, a többi már történelem.