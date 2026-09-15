Magyar Pétert jövő héten a Vatikánban fogadja XIV. Leó pápa

vallás

Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter, ahol magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa – jelentette be a miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán. Magyar azt írta, a pápai találkozó után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával is tárgyal. Arról egyelőre nem közölt részleteket, hogy miről lesz szó a megbeszéléseken.

Magyar elődje, Orbán Viktor a 16 éves miniszterelnöksége alatt többször is találkozott a katolikus egyház fejével. Négyszer járt egyéni pápai audiencián a Vatikánban: 2010-ben XVI. Benedek, 2022-ben és 2024-ben Ferenc pápa, 2025 októberében pedig már XIV. Leó fogadta. Ferenc pápa 2021-es és 2023-as magyarországi látogatásán is találkoztak; utóbbi alkalommal rövid négyszemközti megbeszélést is tartottak a Sándor-palotában. Ez utóbbi pápalátogatás volt az, ami miatt az akkori államfő, Novák Katalin megsürgette K. Endre kegyelmi ügyét, a többi már történelem.

vallás XIV Leó pápa ferenc pápa katolikus egyház Vatikán magyar péter orbán viktor pietro parolin
Kapcsolódó cikkek

Csak találgatni lehet, miért jön vissza Ferenc pápa

Nem igaz, hogy csak hozzánk jön kétszer a pápa. Az sem igaz, hogy a látogatásai a keresztény kormányzás elismerései. Érkezésének személyes és földrajzi okai lehetnek inkább. És politikai tétje.

Urfi Péter
egyház