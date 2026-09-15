Mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége?

Éles parlamenti szócsatát hozott Magyar Péter és Németh Balázs között a dohánytermékek jövedéki adójának az emelése.

Eredetileg a téma a dízelautósoknak adott havi 5 ezer forintos támogatás volt, de a jogszabály része lett a dohánytermékek jövedéki adója.

Fotó: Németh Dániel/444

Németh Balázs a törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményét tolmácsolva ismertette a Fidesz álláspontját az üzemanyagról (Magyar Péter becsapta a választókat, a kormány állítsa vissza a védett üzemanyagárat), majd rátért a dohánytermékek jövedéki adójának az emelésére, amit a kormány szerinte fű alatt csempészett be a jogszabályba, pedig költségvetési ügyekben átláthatóságot ígértek. A jövedéki adóemeléssel most mégis 90 milliárdos többlet adóterhet akarnak terhelni a magyar lakosságra.

Németh felszólalása után Magyar Pétert kért szót, és rögtön a

Ház legnagyobb dohánylobbistájának nevezte Németh Balázst, aztán kérdésekkel sorozta meg a fideszes képviselőt, akinek 2013 óta van családi trafikja. Hány boltot lobbiztak ki maguknak a Fidesz-kormány alatt, kinél kellett lobbizni ezekért, mekkora a cégük árbevétele.

Fotó: Németh Dániel/444

„Hogy veszi a bátorságot, hogy egy dohányzást érintő jogszabályhoz egyáltalán hozzászóljon, miközben személyesen is érintett, a családja bevételét is érinti?” – folytatta a kérdésözönt Magyar, egészen etikátlannak és példátlannak nevezve Németh felszólalását. Aztán folytatta, de már arról érdeklődve, hogy mi fáj Németh Balázsnak, az, hogy hiányoznak majd a milliárdos bevételek, vagy az, hogy a Tisza felül fogja vizsgálni a dohányipari nagy- és kiskereskedelmi koncessziót? „Miért fáj önnek a dohánytermékek adójának a visszafogott emelése? Miért fáj önnek, hogy 90 milliárd forinttal több fog jutni a magyar egészségügyre, hogy lesznek új MR-gépek, CT-k, hogy korábban fel fogják fedezni az ön által eladott cigarettának köszönhetően kialakult tüdőrákot? Hogy több ember életét lehet megmenteni, hogy többet lehet költeni népegészségügyre?” – sorolta tovább Magyar.

A pénzügyminiszter a vitában előtte elmondta, hogy a dohánygyártmányok jövedéki adóemelésével keletkező 90 milliárd forintos többletet az egészségügyi források bővítésére fordítják. A jövedéki adó emelése a teljes termékköre kiterjed, és november 1-jén lép hatályba. A cigaretta esetében a jövedéki adó emelése 9, a hevített dohány esetében 25, a finomra vágott fogyasztási dohány esetében 26 százalék lesz. A végső fogyasztói árnál a cigarettánál 5, a hevített dohánytermékeknél mintegy 10 százalékos emelkedés várható attól függően, hogy a gyártók az emelést milyen mértéken hárítják át a fogyasztókra.

Németh arra nem válaszolt, hogy mekkora bevételei voltak eddig a Dohánypapír nevű Bt.-jüknek, amelyet még akkor nyertek el, amikor az MTI Híradócentrum főszerkesztője volt. Akkor Németh a trafikkoncesszió családi megszerzését nem találta összeférhetetlennek, miközben az akkori Index összegezte, hogy milyen hangvételű tudósítások jelentek meg a Hadházy Ákos által kirobbantott trafikmutyiról a közmédiában. Igencsak alul volt kezelve az, hogy kik hogyan jutottak trafikhoz.

A Dohánypapír Bt. árbevétele összesíthető a céges beszámolókból:

A cég eddig árbevétele összesen 4,1 milliárd forint.

A cég adózott eredménye természetesen ennél jóval szerényebb, de így is összesen 130 millió forint eddig.

Németh Magyarnak válaszolva azt mondta, hogy a felesége a koncessziótulajdonos (valójában a Bt. az, aminek a felesége a beltagja, Németh a kültagja, még kölcsönt is kapott kültagként a cégtől). A fideszes képviselő szerint a felesége az elmúlt 13 évben minden szabályt betartott. A Tisza ugyanakkor a koncessziók módosításával most arra készül, hogy tönkreteszik a dohány kiskereskedőket, a trafikosokat, és lerombolják az egész rendszert. „Ha igaz, amit mondanak, és így volt, hogy 2013-ban tisztességes vállalkozók kiszorultak a piacról, csak szeretném önöket emlékeztetni, hogy most is ugyanezt fogják csinálni, ugyanezt tervezik, tisztességes vállalkozókat ki akarnak szorítani egy szabályosan működő piacról” – közölte Németh, majd a sajátos logikájához még egyszer visszatért úgy, hogy „Ha azt mondják önök, hogy 2013-ban csókosok kapták meg a dohánykoncessziókat, akkor mi fogja garantálni, hogy most nem a csókosok fogják megnyerni ezeket a pályázatokat. Vannak rossz csókosok, meg jó csókosok ezek szerint.” És szerinte vissza akarják hozni a 2013 előtti időszakot, amikor a fiatalok számos helyen könnyen tudtak cigit venni.

Erre válaszul Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, hogy szó nincs arról, hogy vidéki trafikokat külföldieknek adnának át, vagy hogy családi kisvállalkozásokat tennének tönkre. Hozzátette, hogy ha családi kis- és közepes vállalkozásokról beszélnek, akkor nem a kaszinó és autópálya-koncessziók jutnak az eszükbe. A dohánykoncesszió volt talán az első, ami megmutatta a Fidesz korrupt hálózatát - jelentette ki. A „dohánylobbinak a tyúkszemére léptünk a mai napon” – közölte Némethre utalva.