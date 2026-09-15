Mészáros Lőrincék nem vették meg A tanút, csak bérelték a sugárzási jogait, ezért kért engedélyt a közmédia a TV2-től a levetítésére

„Itt valami tényleg nem stimmel” - idéztem egészen magától értetődően Pelikán József elvtársat, ahogy tegnapi rövidhírem megírása után elkezdtem utánajárni, pontosan hogy, mikor és mennyiért juthatott hozzá Mészáros Lőrinc A tanú című film kizárólagos forgalmazási jogaihoz. Magyar Péter tegnap esti Facebook-videójában Horváth P. András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója beszélt arról, hogy „bejövetelünk napján szembesültünk azzal, hogy A tanút azt a Mészáros Csoport meg tudta vásárolni kizárólagos forgalmazási joggal, miközben egy nemzeti örökség. És úgy kellett kölcsönkérnünk tőlük, hogy levetíthessük.”

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Mint kiderült, Horváth P. ezen állítása alapján akár a jereváni rádió vezérigazgatója is lehetne, nemcsak az MTVA-é. Mészáros Lőrinc érdekeltségei ugyanis nem vették, nem is vehették meg a film kizárólagos forgalmazási jogait. A tanú Magyarország nemzeti filmvagyonának része, amelyről törvény mondja ki, hogy az állam tulajdonába tartozik, az NFI Filmarchívuma gondozza, eladása szóba sem jöhet. Amennyiben egy tévécsatorna, vagy egyéb médiaszolgáltató le szeretné vetíteni a filmet, akkor az NFI-től kibérelheti (és nem megvásárolhatja) a sugárzási jogait, megegyezés alapján akár kizárólagosan is. Viszont nem korlátlan időre: az efféle felhasználási szerződések jellemzően 1-2 évre szólnak.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az MTVA-t is, akik a következő tisztázást küldték: „Amikor a Duna Médiaszolgáltató Zrt. megbízott vezetése eldöntötte, hogy a filmet műsorra tűzi, a közmédia rendelkezett egy korábban megvásárolt, 5 sugárzásra érvényes sugárzási joggal, amelyből egyet még nem használt fel. A protokoll szerint jeleztük a Nemzeti Filmintézetnek, hogy élni kívánunk a még érvényes sugárzási jogunkkal. Az NFI ekkor tájékoztatott bennünket, hogy a filmre a TV2 évekre szóló sugárzási jogot vásárolt kereskedelmi áron, amely magasabb szintű rendelkezést biztosít számára a közmédia 5 alkalomra érvényes sugárzási jogánál”.

„Ezért történt meg, hogy a TV2-nek hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a közmédia sugározhasson egy, a nemzeti filmvagyon részét képező filmet. A TV2 megkeresésünkre hozzájárult ahhoz, hogy a közmédia a tervezett időpontban műsorra tűzze a filmet”.

Közben viszont az ügyre rálátó forrásaink arról beszéltek, hogy a TV2-vel kötött szerződés a film sugárzási jogairól valójában már tavaly decemberben lejárt, így az MTVA feleslegesen kért engedélyt a kereskedelmi csatornától a film levetítésére idén júliusban. Hogy ezt a kérdést tisztázzuk, közérdekű adatigénylést nyújtottunk be az NFI számára: pontos képet szeretnénk kapni arról, hogy A tanú sugárzási jogainak bérlésére mely cégek kötöttek milyen hosszú idejű szerződéseket az elmúlt évek folyamán, illetve hogy a TV2-vel kötött szerződés érvényes volt-e még a közmédia újraindulása idején.