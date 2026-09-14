Mészáros Lőrinc A tanú forgalmazási jogára is rátette a kezét, a közmédiának tőle kellett kölcsönkérnie, hogy levetíthesse az újraindításkor

Hétfőn Magyar Péter először látogatott el az átalakított közmédiába, hogy interjút adjon, többek között a 444 által feltárt tiszás „minipuccsról”. Nem Magyarország miniszterelnökéről lenne szó, ha emellett nem influenszerkedte volna szét a placcot: a politikus estefelé posztolt egy videót, amelyen az látható, hogy a TV Macit tapogatja, a Süsü főcímdalát dúdolja, illetve Papp Dániel hírhamisítót, az MTVA korábbi vezérigazgatóját savazza a közmédia épületének bejárása során.

Az erősen bulváros tartalomból azonban egy elég érdekes dolog is kiderül, amikor Horváth P. András ideiglenes vezérigazgató azt mondja a miniszterelnöknek:

„Bejövetelünk napján szembesültünk azzal, hogy A tanút azt a Mészáros Csoport meg tudta vásárolni kizárólagos forgalmazási joggal, miközben egy nemzeti örökség. És úgy kellett kölcsönkérnünk tőlük, hogy levetíthessük.”

Magyar Péter erre azt reagálta: „Nem kell visszadni. Ne adják vissza!”

Júliusban mi is beszámoltunk Bacsó Péter kultfilmjének szimbolikus levetítéséről a NER-korszak után megújuló közmédiában, amikor este 19:56-kor indult újra a műsor Pelikán József megpróbáltatásaival. Most Horváth P. szavaival kapcsolatban több kérdést is elküldünk az MTVA sajtóosztályának: többek között arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Mészáros Csoport mikor és mennyiért vette meg a film forgalmazási jogait, illetve hogy A tanún kívül még más, klasszikusnak számító magyar filmre is lecsaptak-e. Emellett azt is megkérdeztük, hogy az MTVA tervezi-e a jogok visszavásárlását. Amint válaszolnak, megírjuk.