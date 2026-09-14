Magyar Péter reagált a 444 tényfeltáró cikkére: Teljes a bizalmam Radnai Márkban

Magyar Péter először volt az átalakított közmédia vendége. A miniszterelnök a Kossuth Rádió riporterének kérdésére reagált a 444-en Bábel Vilmos által részletesen megírt tiszás „minipuccs” történetére és következményeire is.
A Tisza Párt 2025. novemberi kríziséről szóló írásunkat kommentálva közölte, teljes a bizalma az akkor az elégedetlen belső csoportot vezető Radnai Márkban. „Lezárhatnám a témát azzal, hogy veni, vidi, vici, de nem szeretném ezzel elintézni. Teljesen természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok, különösen egy olyan érzékeny időszakban, mint a jelöltállítás. Ezeket a konfliktusokat viszont megbeszéltük. Nálunk nem úgy van, hogy aki ellentmond a pasának, azt kirakják a közösségből. Együtt indultunk, együtt küzdöttünk, és együtt győztünk. Aki a mi közösségünkben ma ott van, abban a bizalmunk töretlen.”
„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is” címmel hétfőn reggel közzétett cikkünkből kiderült: 2025. november közepén addigi történetének legnehezebb napjait élte a Tisza. Feszültség alakult ki a párt meghatározó személyiségei között, egy szűk, Radnai Márk körül szerveződő kör a kifogásait egy megbeszélésen tárta Magyar Péter és Tóth Péter kampányfőnök elé. Szembesítették őket azzal, hogy nem értenek egyet a kampánystratégiával, és kifogásolták Magyar vezetési stílusát is. Mindezt e-mailben is tudatták a pártvezetéssel. Másnap Magyarék állománygyűlést hívtak össze a helyzet tisztázására.
Az akkor történteket egy mindmáig meglévő tüskeként jellemezte forrásunk. Sok forrásunk kitért arra is, hogy Tóth Pétert és Magyar Pétert is megviselték érzelmileg az események. A Tiszában jelenleg meglévő törésvonalak, erőközpontok, a kormányalakítás körüli személyi döntések a novemberi események ismeretében válnak érthetőbbé. Cikkünkhöz több mint egy tucat, az eseményeket közelről ismerő vagy azokon jelenlévő tiszás dolgozóval, döntéshozóval és politikussal folytattunk gyakran több órás beszélgetéseket.
Magyar az interjú korábbi szakaszában arról beszélt, hogy a szombaton bejelentett, 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisalap tűzoltás, de dolgoznak a közép- és hosszú távú megoldáson. A szektorban dolgozó szakemberek első fizetésemelése októberben lesz, az összesen 20-25 százalékos emelés második fele januárban érkezhet.
Beszélt a Tisza választási ígéretéről, a családi pótlék duplájára emeléséről is. Azt mondta, hogy a Fidesz 8,3 százalékos költségvetési hiánnyal adta át a kormányzást, de garantálni tudja, hogy 2027-ben nagy arányú emelés lesz.
Az örökbe fogadással kapcsolatban azt mondta, nem maradhat úgy, hogy egy miniszter döntsön arról, hova kerülhet egy örökbefogadás előtt álló gyermek. A gyermekvédelmi jogszabálymódosítást ma terjesztik be a parlamentnek. Hozzátette, hogy „jó esély mutatkozik arra”, hogy a törvény alkalmas lesz a Fidesz által megalkotott, melegeket sértő gyermekvédelmi törvény miatti uniós bírság elkerülésére. És a jogszabály miatt blokkolt, 500 millió eurónyi uniós forrás is felszabadulhat.
Magyar szerint ki lehet jelenteni, hogy 2030-ig lesz új alkotmány és választójogi törvény is. Az alkotmány hatályba lépése a leendő népszavazás eredményétől is függ, a választójogi törvényt pedig az alkotmány utánra hagyná.
Bár a miniszterelnök kész tényként tálalta, hogy az ország hozzájut a mintegy 6000 milliárd forinthoz, a helyzet nem ennyire egyszerű. A források megérkezését intézményi és időbeli tényezők gátolhatják, miközben vannak tételek, amikről még nem állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal.
Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.
Bemutatták a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést is.