Magyar Péter reagált a 444 tényfeltáró cikkére: Teljes a bizalmam Radnai Márkban

Magyar Péter először volt az átalakított közmédia vendége. A miniszterelnök a Kossuth Rádió riporterének kérdésére reagált a 444-en Bábel Vilmos által részletesen megírt tiszás „minipuccs” történetére és következményeire is.

A Tisza Párt 2025. novemberi kríziséről szóló írásunkat kommentálva közölte, teljes a bizalma az akkor az elégedetlen belső csoportot vezető Radnai Márkban. „Lezárhatnám a témát azzal, hogy veni, vidi, vici, de nem szeretném ezzel elintézni. Teljesen természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok, különösen egy olyan érzékeny időszakban, mint a jelöltállítás. Ezeket a konfliktusokat viszont megbeszéltük. Nálunk nem úgy van, hogy aki ellentmond a pasának, azt kirakják a közösségből. Együtt indultunk, együtt küzdöttünk, és együtt győztünk. Aki a mi közösségünkben ma ott van, abban a bizalmunk töretlen.”

„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is” címmel hétfőn reggel közzétett cikkünkből kiderült: 2025. november közepén addigi történetének legnehezebb napjait élte a Tisza. Feszültség alakult ki a párt meghatározó személyiségei között, egy szűk, Radnai Márk körül szerveződő kör a kifogásait egy megbeszélésen tárta Magyar Péter és Tóth Péter kampányfőnök elé. Szembesítették őket azzal, hogy nem értenek egyet a kampánystratégiával, és kifogásolták Magyar vezetési stílusát is. Mindezt e-mailben is tudatták a pártvezetéssel. Másnap Magyarék állománygyűlést hívtak össze a helyzet tisztázására.

Az akkor történteket egy mindmáig meglévő tüskeként jellemezte forrásunk. Sok forrásunk kitért arra is, hogy Tóth Pétert és Magyar Pétert is megviselték érzelmileg az események. A Tiszában jelenleg meglévő törésvonalak, erőközpontok, a kormányalakítás körüli személyi döntések a novemberi események ismeretében válnak érthetőbbé. Cikkünkhöz több mint egy tucat, az eseményeket közelről ismerő vagy azokon jelenlévő tiszás dolgozóval, döntéshozóval és politikussal folytattunk gyakran több órás beszélgetéseket.

További témák a Kossuth rádiós interjúban

Magyar az interjú korábbi szakaszában arról beszélt, hogy a szombaton bejelentett, 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisalap tűzoltás, de dolgoznak a közép- és hosszú távú megoldáson. A szektorban dolgozó szakemberek első fizetésemelése októberben lesz, az összesen 20-25 százalékos emelés második fele januárban érkezhet.

Beszélt a Tisza választási ígéretéről, a családi pótlék duplájára emeléséről is. Azt mondta, hogy a Fidesz 8,3 százalékos költségvetési hiánnyal adta át a kormányzást, de garantálni tudja, hogy 2027-ben nagy arányú emelés lesz.

Az örökbe fogadással kapcsolatban azt mondta, nem maradhat úgy, hogy egy miniszter döntsön arról, hova kerülhet egy örökbefogadás előtt álló gyermek. A gyermekvédelmi jogszabálymódosítást ma terjesztik be a parlamentnek. Hozzátette, hogy „jó esély mutatkozik arra”, hogy a törvény alkalmas lesz a Fidesz által megalkotott, melegeket sértő gyermekvédelmi törvény miatti uniós bírság elkerülésére. És a jogszabály miatt blokkolt, 500 millió eurónyi uniós forrás is felszabadulhat.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint ki lehet jelenteni, hogy 2030-ig lesz új alkotmány és választójogi törvény is. Az alkotmány hatályba lépése a leendő népszavazás eredményétől is függ, a választójogi törvényt pedig az alkotmány utánra hagyná.