Spekulatív, befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolták a Duna Aszfalt adósbesorolását

A Scope Ratings három fokozattal, „B+”-ra rontotta Szijj László építési vállalata, a Duna Aszfalt Zrt. kibocsátói hitelminősítését a korábbi „BB-” szintről, és a minősítést további leminősítés lehetősége miatt felülvizsgálat alatt tartja - jelentette a hitelminősítő a honlapján kedden. A társaság senior fedezetlen adósságának minősítését hasonló mértékben rontotta a „BB-” szintre, ami a spekulatív, befektetésre nem ajánlott kategóriának számít.

A leminősítést elsősorban a Duna Aszfalt működési környezetével, nagyprojektjeivel és jövőbeni megrendelésállományával kapcsolatos bizonytalanság növekedésével indokolta. Az áprilisi kormányváltást követően több nagy infrastrukturális projektet felülvizsgáltak, módosítottak vagy részben felfüggesztettek, miközben a közberuházási prioritások változása miatt bizonytalanabbá vált a jövőbeni megrendelések alakulása – közölték.

Mint ahogy az a többségében Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Opus Global Nyrt.-vel is történt korábban, a független hitelminősítést azért kellett elvégezni, mert a Duna Aszfalt is részt vett a nemzeti bank vállalati finanszírozási kötvényprogramjában. A hitelminősítő a leminősítéssel fogalmazta meg, hogy a cég nagyban a politikai hátszélnek köszönhette az eddigi eredményeit. (via MTI)