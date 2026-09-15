Reagált Jellinek Dániel cége a vezérigazgatója előállítására

Nem követett el semmilyen bűncselekményt Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és mindenben együttműködik a hatóságokkal – írta közleményében a vállalat marketing- és kommunikációs igazgatósága kedden.

Jellinek Dániel Fotó: Németh Dániel/444

Az Indotek azt írta, hogy a cégcsoport vezérigazgatóját annak ellenére állította elő a rendőrség, hogy szeptember 10-én önként eleget tett az NNI idézésének, és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságok számára. A cég jelezte: bízik abban, hogy a vizsgálat is a vezérigazgató ártatlanságát támasztja alá, és az ő vonatkozásában hamarosan lezárul a büntetőeljárás. Azt is hozzátették, hogy a vizsgálat az Indotek Group társaságait és vagyonelemeit nem érinti, a cégcsoport működése zavartalan.

Magyar Péter miniszterelnök a parlament ülésén jelentette be, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Az üggyel kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy három embert vettek őrizetbe a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. Neveket az ügyészség nem közölt. (via MTI)