Szabotázs miatt állhatott le Hollandia jelentős részén a vasúti közlekedés

Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést kedd reggel – közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail. A kormány alapos vizsgálatot szeretne.

A társaság összesen húsz helyszínen talált a sínekre erősített tárgyakat, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében.

Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS/NurPhoto via AFP

A legjelentősebb fennakadások Utrecht térségétől északra alakultak ki, de a problémák az egész ország vasúti közlekedésére hatással vannak.

A Dutchnews hírportál közlése szerint a reggeli csúcsforgalom idején az útvonaltervezésre használt Reisplanner alkalmazás sem működött. Várhatóan a közutakon is fennakadások alakulnak ki, mivel a biztonsági rendszerekkel kapcsolatos problémák miatt egyes vasúti átjárók sorompói folyamatosan leeresztett állapotban maradtak.

A Dutchnews szerint a szabotázs időzítése összefügghet a parlamenti év keddi ünnepélyes megnyitójával Hágában. Ezen a napon Vilmos Sándor holland király hintón hajt a parlamenthez, hogy ismertesse a kormány következő évre szóló programját. Az eseményre általában több ezer ember gyűlik össze Hágában. (MTI)