Szijjártó Péter jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolít a Közel-Keleten

„Dolgozom, ahogyan Ön is tudja, már nem a politikában, hanem a nemzetközi vállalati szektorban. Jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolítok a Közel-Keleten”

– válaszolta a Telex megkeresésére Szijjártó Péter, volt külügyminiszter, aki köszönte a megkeresést, de többet nem mondott. A volt minisztert a lap azért kereste, mert szerette volna reagáltatni Orbán Anita feljelentésére, illetve arra, hogy a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt, ám a bizottsági titkárság nem tudja, hol lehet elérni őt. A Telex Szijjártóhoz közeli forrásoktól úgy tudja, a bizottságtól és a titkárságtól sem kereste senki a meghallgatás miatt a volt külügyminisztert.

Szijjártó Péter Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Orbán Anita azért tett feljelentést, mert a minisztériumi átvilágítás során úgy találták, hogy Szijjártó Péter és delegációja 2022-től rutinszerűen bérelt magángépeket külföldi útjain, és ezek az utak a minisztérium becslései szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha menetrend szerinti business osztályú járattal utaztak volna.