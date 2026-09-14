A nemzetbiztonsági bizottság kezdeményezte Szijjártó Péter meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt

„A BYD-ban elvállalt pozíciója miatt úgy döntöttünk – és ennek az üléseket amúgy szintén korrekt módon vezető Mi Hazánk-os bizottsági elnök, Apáti István sem igen mondott ellent –, hogy a nemzetbiztonsági kockázatokra való tekintettel a volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezzük. Mire a bizottsági titkárság jelezte: nem tudják, hol érjék el Szijjártó Pétert.”

– idézi a Válasz Online Pásztor Anett tiszás képviselő nyilatkozatát a külügyes rendszerváltás állapotáról írt anyagában. (Szijjártó meghallgatása már nyáron is felmerült.)

Fotó: Kovács Bendegúz/444

A lap Velkey György külügyminiszter-helyettest is megkérdezte Szijjártó elszámoltatásáról, aki arról beszélt, haladnak az iratok átnézésével. Ennek keretében birtokába kerültek a BYD-val folytatott tárgyalási felkészítők:

„Megdöbbentő az a szervilizmus és aládolgozás, ami ezekből áradt. Magyar adófizetőként megrendítő a felismerés, hogy annál a tárgyalóasztalnál nem ült olyan, aki a magyar érdeket képviselte volna.”

– mondta Velkey.

Szijjártó Péter a „munkahelyteremtést” új szintre emelve és szó szerint értelmezve azután ment el a BYD-hoz dolgozni, hogy 70 milliárdos állami fejlesztést és 10 ezer vendégmunkást ígértek a vállalat szegedi gyárának.