Orbán Anita feljelentést tesz, mert Szijjártóék 4 milliárddal többet költöttek magángépes repkedésre, mint amennyibe a business osztály került volna

Feljelentést tesz Orbán Anita külügyminiszter, mivel a minisztériumi átvilágítás során úgy találták, hogy Szijjártó Péter és delegációja 2022-től rutinszerűen bérelt magángépeket vagy használt honvédségi különgépeket külföldi útjain – derül ki a miniszter Facebook-videójából.

Az átvilágítás alapján a 2022 és 2026 közötti időszakban az utak átlagosan 5,6-szer, azaz a minisztérium óvatos becslései szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha menetrend szerinti business osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám a honvédségi gépek költségét nem tartalmazza.

Az átvizsgálás során nem találtak arra utaló nyomot, hogy az utazások előtt mérlegelték volna, milyen olcsóbb opciók voltak. „A feltárt tények ezért álláspontom szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját, és a minisztérium előző felsővezetésének felelősségét vetik fel” – mondta Orbán.

Orbán elmondása szerint a minisztérium belső szabályzata nem tartalmaz ilyen utazási lehetőségeket, miközben „az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként”. Hozzáteszi, hogy „az utazások száma és a diplomáciai események jellege érdemben nem változott”, mégis egyre gyakrabban különgéppel utaztak.

„Volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre, Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek különgépet. Oda, ahova autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni” – mondta Orbán, említve egy olyan utat is, amikor Szijjártó az Egyesült Államokból érkezett haza egy kampányeseményre, az útját pedig közpénzből bérelt magángéppel oldották meg.

Zajlik az átvilágítás

Nem ez az első feljelentés a minisztériumban, a folyamatosan zajló átvilágítások eredményeként. Orbán Anita külügyminiszter augusztusban jelentette be, hogy feljelentést tesz, mert a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzés felveti a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját és az előző felsővezetés felelősségét.

A feljelentés megtétele előtt több ezer dokumentumot vizsgáltak át a 2020 tavaszán kezdett lélegeztetőgép-beszerzés átvilágítása során. Közben azt tapasztalták, hogy a dokumentáció hiányos volt, több állományt feltételezett törlés után informatikai eszközökkel kellett helyreállítani.