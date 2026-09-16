A kormány eltörli a kötelező 5000 forintos hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának

Magyar Péter a Facebookon jelentette be a kormány új döntését:

„Eltöröljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.”

Miután az előző ciklusban eltörölték a katázást, sokakban felmerült a kérdés, hogy miért nem törlik el a kamarai hozzájárulást, amiért cserébe a vállalkozók nem sok mindent kapnak, például Parragh László akkori elnök is a kata megszüntetése állt ki. Parragh akkor úgy érvelt: ha eltörölnék a kamarai hozzájárulást, felmerülne a kérdés, hogy mennyire függene az Iparkamara a kormánytól.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszédet mond a Termelékenységi konferencián, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a kamara közös budapesti rendezvényén 2025. május 26-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Utódja, Nagy Elek az év elején azt mondta, teljesen felszámolják a Parraghhoz kötött működést, a „one man showt”. Szerinte az elődje elefántcsonttoronyból irányított, és gyakran olyan nyilatkozatokat tett, amikben figyelmen kívül hagyta a vállalkozók napi gondjait.