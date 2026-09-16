Az izraeli védelmi miniszter szerint idő kérdése, hogy mikor indul újra a háború Gázában

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter szerint csak idő kérdése, hogy az ország mikor indít újra teljes körű háborút Gázában, és mikor kezd lépéseket tenni annak érdekében, hogy ösztönözze a kétmillió palesztin kivándorlását – írja a Times of Israel, ami szerint Kac ezt egy másik jobboldali rivális, Ofer Winter, az Izrael Népe párt politikusának bírálatára válaszolva mondta az október 27-i választás előtt.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter Budapesten 2024. június 17-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kac szerint Gáza lakosságának 70 százalékát a háború már kiürítette. Azt mondta, a Donald Trump által 2025 októberében bejelentett tűzszünet „kiemelkedő jelentőséggel bírt minden izraeli számára”, mivel lehetővé tette a még fogságban lévő túszok hazatérését, és biztosította „az Egyesült Államok elköteleződését” a Hamász lefegyverzése mellett. „Mind értjük, hogy ez nem fog megtörténni, és az IDF készen áll arra, hogy amint megkapja az utasítást a Hamász felszámolására, befejezze a munkát, hogy a migrációs tervet is végre tudjuk hajtani” – mondta Kac az Izraeli Védelmi Erőkről (IDF).

A miniszter a hónap elején azt mondta, Izrael készen áll arra, hogy tengeri és szárazföldi úton eltávolítsa a palesztinokat Gázából, de az Egyesült Államokra vár, ami állítása szerint arról egyeztet, hová kerülne a kétmillió ember. Kac önkéntesnek nevezte a migrációs tervet, és azt mondta, a palesztinok többsége el akarja hagyni a területet, de nem világos, ezt mire alapozza. Mike Huckabee amerikai nagykövet tagadta, hogy létezne bármilyen terv arra, hogy „akaratuk ellenére kitelepítsenek embereket Gázából”. Gáza lakosságának csaknem egésze belső menekültté vált, a terület nagy része pedig romokban hever a háború után.