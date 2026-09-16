Büntetésből Franciaországban hagyták a rosszalkodó magyar gimiseket

Az ipolysági Szondy György Gimnázium tanulóit eredetileg az Egyesült Királyságba vitték kirándulni, azonban mivel a visszaúton, a francia–német határon fekvő Forbach városában az utolsó éjszakán néhányan nem megfelelően viselkedtek, és megzavarták az éjszakai nyugalmat, a szervező büntetésből ott hagyta a hat lányt és a két fiút, akik 15 és 17 év közöttiek. Egyben velük maradt egy tanár is.

„Amikor a busz elindult, azt hitték, hogy csak viccelnek velük. Fél óra elteltével jöttek rá – és a tanár úr is utánanézett –, hogy egyáltalán nem fognak visszajönni értük. Akkor vált valósággá az egész. A következő érzés tehát a sokk volt. Veszélynek tették ki a gyerekeinket, mert bármi történhetett volna velük. A biztosításuk éjfélkor lejárt, gyorsan kellett intézkednünk, mert az ördög nem alszik” – mondta a Tnlive-nak Uhor Klaudia, az egyik gimnazista édesanyja.

Ezután bonyolult, átszállásokkal járó út várt rájuk: először Frankfurtba kellett eljutniuk, onnan Bécsbe, ahol egy busz vette fel őket, amit a szüleiknek saját költségükön kellett odaküldeniük Ipolyságról. A szülők már feljelentést tettek, és ügyvédekkel egyeztetnek a történtekről.

Az ügyvéd szerint egyelőre nem lehet megállapítani, hogy bűncselekményről vagy más kötelezettség megszegéséről van-e szó. Az esettel az iskola vezetése is foglalkozik. „A történtek tisztázását és jogi megítélését teljes mértékben az illetékes hatóságokra bízzuk, amelyek az ügyben eljárnak, és amelyeknél kezdeményeztük az eset kivizsgálását” – mondta a szülők ügyvédje, Miroslav Chromý. „Nem volt ott semmilyen alkohol, semmilyen drog, semmi ilyesmi” – mondta Richard Segeč, az egyik diáklány édesapja.

A kirándulás szervezője a szülők által aláírt megállapodásra hivatkozik, miszerint szerint súlyos fegyelmi vétség esetén a diák azonnal kizárható a kirándulásból, a hazautazás költségeit pedig a szülőknek kell állniuk. „Folyamatosan dörömböltek a folyosón lévő összes ajtón, és ezzel zavarták a szálloda vendégeinek nyugalmát. Több vendég is ajtót nyitott, és rendőrséggel fenyegetőzött. A diákok kinevették azt a figyelmeztetést, hogy kettest kapnak magatartásból” – állítja a kirándulás szervezője. Hozzátette, hogy videófelvételei is vannak. Két diák szerinte nem szegte meg a szabályokat, de a másik hattal vállalt szolidaritásból ők is Franciaországban maradtak. (Új Szó/Paraméter)