Gyurkó Szilvia: Tudatosítani kell a társadalomban, hogy a gyerekvédelem mindannyiunk közös ügye

„Európában átlagosan a gyerekek egy százaléka nevelkedik a családján kívül, van, ahol ez az arányszám 0,6–0,8 százalék. Magyarországon 1,4 százalék. Ha jól működne az alapellátás, a szakellátás meg az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások sokasága, akkor a hátrányos helyzetben lévő gyerekek jelentős részét nem kellene kiemelni a családjából, és mi is el tudnánk érni a 0,8 százalékos arányt. Nincs olyan rossz állapotban ez az ország, mint amilyen rossz állapotban a gyerekvédelem van. Reális lehet, hogy 10–12 ezerre csökkenjen a családjukon kívül nevelkedő gyerekek száma” – ezt Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár mondta a HVG-nek adott interjújában.

Arról is beszélt, hogy miért fogalmazott úgy a hétvégi sajtótájékoztatón, hogy bár kötelezővé tenni nem tudja, de nagyon ajánlja mindenkinek, hogy olvassa el a hétvégén megjelent, Diagnózis című gyermekvédelmi jelentést.

„Tudatosítani kell a társadalomban, hogy a gyerekvédelem nemcsak pár ezer szakember meg egy minisztérium, hanem mindannyiunk közös ügye, feladata. Amikor bármelyikünk utazik a buszon, hazamegy a lakásába, mindannyian a gyerekvédelmi jelzőrendszer tagjai vagyunk. Ha hallom, hogy a szomszédban bántanak egy gyereket, vagy a gyerekem osztálytársával valami nem oké, akkor azzal nekem állampolgárként dolgom van.”

Gyurkó szerint ez a társadalom „a kommunizmus óta azt tanulta, hogy az a biztos, ha bezárkózom, és a saját dolgommal foglalkozom”, pedig biztos benne, hogy „a magyar emberek nagy többsége partner lenne abban, hogy változtassunk ezen a hozzáálláson”.

Beszélt arról is, hogy azért is volt fontos ennek a jelentésnek az elkészítése, hogy „pontosan lássuk, honnan indulunk, és ne vaktában lődözzünk, hanem valódi stratégiákat dolgozhassunk ki”.