Kacifántos történettel magyarázta Pintér, miért nem volt biztosítás Wartburgján

A volt miniszterelnök szombaton a 37 éves Wartburgjával döcögött be Kötcsére meghallgatni a nyaralásból hazatérő Orbán Viktor iránymutatásait, azonban a kelet-német autóról kiderült, hogy nincs rajta érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Pintér Sándor szerdán a Blikknek elismerte, hogy tényleg hiányzott az érvényes biztosítás, azonban szerinte erről ő nem tehet.

„Én tudatilag abban voltam, hogy rendelkezem megfelelő, kötelező biztosítással” - magyarázta a volt belügyminiszter, majd elmesélte, hogy bár 2010 óta nem volt levizsgáztatva az autó, mégis folyamatosan fizette a biztosítást. Mivel nincs másik kocsija, május 11-én sikeresen levizsgáztatta a Wartburgot, így megkapta a forgalmit.

„Ennek megfelelően úgy gondoltam, hogy minden rendben van, azonban a biztosítótársaság a központi gépjármű-nyilvántartótól egy olyan bejegyzést kapott, ami szerint nem vizsgázott a gépkocsi, hanem eladásra került.” Pintér elmondása szerint a biztosító ezután szüntette meg a biztosítást, csakhogy az erről szóló értesítés nem jutott el a volt belügyminiszterhez, mert a tájékoztató levelet rossz címre küldte, mivel Pintérék utcáját átszámozta az önkormányzat. „Korábbi cím volt a biztosítótársaság birtokában. Én nem költöztem el a házból, de a címem megváltozott, és egy olyan címre küldte, ahol én már nem laktam, tehát nem kaptam a kezemhez a tájékoztatást, hogy megszüntették a biztosítást.” Pintér szerint az egyetlen hiba az volt, hogy a Wartburg eladottként került be a nyilvántartásba. Azt mondta, azóta újra hatályba helyezték a biztosítást.