Megbírságoltak egy két Michelin-csillagos szöuli éttermet, mert hangyákat használt desszertek díszítésére

A dél-koreai fővárosban működő, két Michelin-csillagos Evett tulajdonosát 15 millió vonra (3,5 millió forint), az éttermet üzemeltető céget pedig 10 millió vonra (2,3 millió forint) bírságolták az élelmiszer-higiéniai törvény megsértése miatt, mivel hangyákkal díszítették a desszerteket.

A hangyák nem tartoznak a kelet-ázsiai országban emberi fogyasztásra engedélyezett tíz rovarfaj közé, szemben például a szöcskékkkel, sáskákkal és bizonyos selyemhernyókkal. A tulajdonos állítólag nem tudta, hogy Dél-Koreában tilos hangyát felszolgálni ételben, mivel máshol fogyasztják őket.

Argentin hangyák gyűlnek a cukros lére egy mediterrán teraszon Fotó: Denis Bringard/Biosphoto

Az ügyészek egy év szabadságvesztést és 20 millió von (4,6 millió forint) pénzbírságot kértek az étterem tulajdonosára, de a bíró figyelembe vette, hogy a tulajdonos beismerte a vádat, és korábban nem volt büntetve. A beszámolók szerint ugyanakkor a bíró azt mondta: az élelmiszer-biztonsági előírások megsértése mellett a vizsgálatok során a megengedett határértéket meghaladó mennyiségű nehézfémet is kimutattak a hangyákban, ezért „a vétkesség nem tekinthető csekélynek”.

Az derített fényt arra, hogy az Evettben sörbetek feltétjeként használták a hangyákat, hogy az Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Minisztérium fényképekkel kísért internetes értékeléseket talált. A minisztérium szerint a tulajdonos bizonyos fogásokra 3–5 hangyát szórt, hogy „savanykás ízt” adjon nekik. Ez kb. négy éven át zajlott, és összesen vagy 49 ezer hangyát használtak fel díszítésként. A hangyák többségét az Egyesült Államokból importálták, egy részük pedig Thaiföldről érkezett – közölte a minisztérium. A tulajdonos azzal érvelt, hogy a hangyákat csak az étterem 15 fogásos menüjének „kis részében” használták, és a vendégeket tájékoztatták arról, hogy hangya nélküli alternatív feltétet is kérhetnek.

A hangyákat több ázsiai, afrikai és latin-amerikai kultúrában fogyasztják, sőt egyes helyeken csemegének számítanak. Thaiföldön és Kambodzsában takácshangyákat és azok petéit is felhasználják a főzéshez, Kolumbiában pedig a királynőhangyákat a kaviárhoz hasonlóan nagy becsben tartják. (BBC)