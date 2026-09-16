Nagy Márton minisztersége alatt a titkárságvezetője négy évre kapott szingapúri diplomata állást nyelvvizsga nélkül

Azonnali hatállyal berendelték Nagy Márton volt titkárságvezetőjét a Pénzügyminisztériumba, miután kiderült, hogy nyelvvizsga nélkül kapott diplomata állást Szingapúrban – tudta meg a Telex a Pénzügyminisztériumtól.

A lap a minisztérium sajtóosztályát múlt csütörtökön kereste meg, miután Boda Nikoletta tiszás parlamenti képviselő, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta: Nagy Márton miniszteri ciklusa alatt létrehoztak egy diplomata állást az egyik közvetlen munkatársának. Boda szerint a megbízás négy évre szólt 200 millió forintért, és az államtitkárt visszahívták, az álláshelyet pedig megszüntették.

Most közölték, hogy Nosztics Ágnesről, Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter titkárságvezetőjéről van szó, a pozícióját pedig egy 2025. decemberi, közzé nem tett kormányhatározattal (2396/2025 (XII. 12.) Korm. határozat) hozták létre.

A Pénzügyminisztérium közölte, hogy a belső vizsgálat még tart, de „tény, hogy Nosztics Ágnes a nyelvtudás kritériumának a teljesítése alól miniszteri döntésre egy év haladékot kapott, amely a határidő leteltével hosszabbítható lett volna”. A PM szerint dokumentum igazolja, hogy Nosztics juttatásának átcsoportosítására a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalt kötelezettséget.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként 2025 elején Fotó: Németh Dániel/444

A PM az NGM jogutódjaként kezdeményezte Nosztics azonnali berendelését, további információkat csak valamennyi részletes belső és esetleg külső vizsgálat lezárulta után adnak ki. Boda szerint vizsgálják, volt-e Noszticsnak bármilyen diplomáciai tapasztalata.

Nosztics kinevezésekor egyébként egy másik, szintén frissen kinevezett diplomata is volt Szingapúrban: Kondor Anna, akit július végén mentettek fel. Őt tavaly minden diplomáciai tapasztalat nélkül jelölték ki szingapúri nagykövetnek. Kondor volt az egyik alapítója a Goodwill Communications üzleti tanácsadó cégnek, ami több ponton is kapcsolódott a Tiborcz Istvánnal és Nagy Mártonnal rokonítható üzleti körrel. A Tiborczhoz köthető Közép-Európai I. Magántőkealap után ugyanis a Nagy Mártonhoz közeli GloCap I. magántőkealap is befektetett a Kondor-féle cégbe.