Von der Leyen: A magyarok Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik

„Az európai demokráciát veszély fenyegeti; a dezinformáció és a külföldi beavatkozás megosztásra törekednek, és alá akarják ásni a demokratikus rendszerünkbe és a szabad médiába vetett bizalmat” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a politikai évadot megnyitó strasbourgi beszédében, majd azzal folytatta:

„De semmi sem elkerülhetetlen, nézzük csak meg Magyarországot. Április 12-e sokáig megmarad az emlékezetünkben. A magyarok kezükbe vették a jövőjüket, Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe.”

Von der Leyen szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”, és „felgyorsult a korrupció és az állam foglyul ejtése elleni harc”.

„Valódi előrelépés történt az alapjogok és az akadémiai szabadság terén, és most már több milliárd eurós beruházások is elindulhatnak Magyarországon. Természetesen még sok munka áll előttünk” – mondta az Európai Bizottság elnöke, aki szerint „még sok munka áll előttünk, de a kemény munka meghozza gyümölcsét”. (Guardian)