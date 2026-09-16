Von der Leyen: A magyarok Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik

POLITIKA

„Az európai demokráciát veszély fenyegeti; a dezinformáció és a külföldi beavatkozás megosztásra törekednek, és alá akarják ásni a demokratikus rendszerünkbe és a szabad médiába vetett bizalmat” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a politikai évadot megnyitó strasbourgi beszédében, majd azzal folytatta:

„De semmi sem elkerülhetetlen, nézzük csak meg Magyarországot. Április 12-e sokáig megmarad az emlékezetünkben. A magyarok kezükbe vették a jövőjüket, Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe.”

Von der Leyen szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”, és „felgyorsult a korrupció és az állam foglyul ejtése elleni harc”.

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

„Valódi előrelépés történt az alapjogok és az akadémiai szabadság terén, és most már több milliárd eurós beruházások is elindulhatnak Magyarországon. Természetesen még sok munka áll előttünk” – mondta az Európai Bizottság elnöke, aki szerint „még sok munka áll előttünk, de a kemény munka meghozza gyümölcsét”. (Guardian)

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