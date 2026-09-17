Az Agrárkamarának sem akarják fizetni a díjat

„Itt nem lehet megállni” – reagálta a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége arra, hogy a kormány úgy döntött, eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5 ezer forintos kamarai hozzájárulást.

A szövetség azt akarja elérni, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának fizetendő kötelező kamarai díjat is töröljék el. Itt ráadásul nem is ötezer forintról, hanem jóval magasabb összegről van szó.

A kamara honlapján lévő leírás szerint a tagok egy részének az két évvel korábbi nettó árbevételük 0,19 százalékát kell befizetniük, vagy minimum 7 ezer forintot. Egyes földműveseknek évi 20 ezer forint a tagsági díja.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A szövetkezet szerint 400 ezer érintett fizet akarata ellenére, ezért azt kérik, hogy a tagság legyen önkéntes.