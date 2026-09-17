Az őszödi beszéd évfordulóján nyilvánosságra hozzák a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit

Napra pontosan 20 éve került nyilvánosságra az „őszödi beszéd”. Mától bárki elolvashatja, miről tárgyalt 2006 augusztus és november között a Gyurcsány-kormány – írta ki Magyar Péter, és valóban, lett erre egy külön kormányzati aloldal.

Ebben felidézik, hogy 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben Magyarország akkori miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. „A hír morális válságot okozott Magyarországon. Az elemi közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakba torkollott Budapesten. Szeptember 18-án éjjel megtámadták a Magyar Televízió székházát, október 23-án pedig, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján a méltó megemlékezés helyett tüntetők és rendőrök csaptak össze Budapest belvárosában.”

2026. október Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A 2006 őszén tartott kormányülések jegyzőkönyveit 50 évre titkosították, majd ezt 3 évenként felülvizsgálták, és a titkosítást meghosszabbították. De most ennek vége, mindenki elolvashatja az iratokat, amelyek tanulsága a kormányzat saját közlése szerint amúgy annyi, hogy

„a kialakult politikai válsággal ugyanakkor a kormány érdemben nem foglalkozott”,

hanem „a politikai válsággal való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire összpontosított”. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány-kormány asztalán már előkészítés alatt állt 2006 őszén a vizitdíj bevezetése, ahogyan az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform, és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai is.