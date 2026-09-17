Lemondásra szólította fel az iparkamara vezetőit több területi elnök is

gazdaság

Lemondásra szólította fel Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét és a köztestület operatív irányításért felelős vezetőit öt területi kamarai elnök nyílt levélben csütörtökön – írja az MTI. A levelet a Vas, a Békés, a Hajdú-Bihar, a Pest megyei és érdi, valamint a soproni kamarai elnökök írták alá.

A területi vezetők azt írták: az elmúlt időszakban a kamarán belül is súlyos aggályok merültek fel az MKIK gazdálkodásával, vagyonkezelésével, szerződéskötési gyakorlatával, tulajdonosi döntéseivel és a testületi kontroll érvényesülésével kapcsolatban. A területi kereskedelmi és iparkamarai elnökök elfogadhatatlannak tartják a kamarai rendszer egyre erőteljesebb centralizációját, egyszemélyes döntési, valamint szűk vezetői körre épülő irányítási gyakorlatát. Jelezték, hogy több esetben, több fórumon is kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket, kezdeményezték a problémák rendezését, de ezek nem vezettek eredményre, legtöbb esetben visszautasításra találtak.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A területi vezetők szerint súlyos bizalomvesztés alakult ki a kamarákban, és azokon kívül is az MKIK-val szemben – írták, hozzátéve, hogy a kamarai rendszer hitelessége, a bizalom helyreállítása érdekében Nagy Eleknek vállalnia kell a felelősséget és haladéktalanul le kell mondania. Azzal zárták: a kamarai rendszer alapját a területi kamarák adják, amiknek alapvető érdeke, hogy a kormány gazdasági céljainak megvalósításában hatékonyan és konstruktívan együttműködjenek.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő ötezer forintos hozzájárulást.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. Az MKIK-hoz átmeneti jelleggel kamarai biztost jelölnek ki, az ő feladata lesz, hogy átláthatóvá és ellenőrizhetővé tegye a szervezet működését és gazdálkodását, segítse a közpénzek felelős és hatékony felhasználását. Az MKIK vezetése ugyancsak szerdán közölte, hogy nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra. (MTI)

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