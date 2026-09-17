Orbán Gáspár úgy kísérgetett külföldi delegációkat, mintha a kormány nevében járna el

A dokumentumok átnézése során azt láttuk, hogy Orbán Gáspár mindenféle felhatalmazás nélkül úgy fogadott és kísért külföldi delegációkat, mintha csak a kormányzat nevében járna el – mondta el a Telexnek a külügyi államtitkár.

Velkey György szerint az iratok arról tanúskodnak, hogy Orbán Gáspár elvitte őket az akkori Energiaügyi Minisztériumba, a hírhedt Félix Étterembe, és beugrottak Orbán Viktorhoz kávézni a Karmelitába.

A párnapos program 7,3 millió forintba került, amit a Külügyminisztérium fizetett, miközben Orbán Gáspárnak elvileg nem volt köze a külügyhöz.

Velkey nem nevezte meg az interjúban, hogy melyik afrikai országból jött a delegáció, a Telex információi szerint két afrikai országról van szó. Hogy a delegációnak köze volt-e a csádi misszió előkészítéséhez, arra a lap nem kapott választ, de hát azért lehet egy tippünk.

Nemrég belső dokumentumok alapján részletesen írtunk Orbán Gáspár szerepvállalásáról a csádi misszióban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszterként még azt nyilatkozta, hogy a hadsereg nem kívánságműsor, Orbán Gáspár pedig feladatot teljesít. De a 444 birtokába jutott iratok arról tanúskodnak, hogy a csádi misszió előkészítése igenis kívánságműsor volt. Mégpedig Orbán Gáspár kívánságműsora, akinek a jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett a projekt során.