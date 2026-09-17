Varga Mihály 30 000 oldalnyi iratot adott át az MNB-botrányt vizsgáló bizottságnak

Harmincezer oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságnak – jelentette be Varga Mihály jegybankelnök a Facebookon. Az iratokat a bizottság kérésére állították össze, és Varga szerint határidőre küldték meg.

A Csőszi Attila tiszás képviselő vezette vizsgálóbizottság az előző jegybanki vezetés hivatali idejéről kért adatokat, többek között az MNB-alapítványok létrehozásáról, az azoknak juttatott vagyonról és annak felhasználásáról. Varga a videóban nem nevezte meg elődjét, Matolcsy Györgyöt, akinek jegybankelnöksége alatt az érintett alapítványi rendszer működött.

„Ahogy korábban is hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése segíti a vizsgálóbizottságok munkáját” – mondta Varga, felidézve, hogy két héttel korábban egy másik parlamenti testületnek, a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságnak 1000 oldalnyi adatot adtak át.

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Varga szerint a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes és átlátható működés mellett. Azt is mondta, hogy 2025. márciusi hivatalba lépésük óta az MNB ingatlanberuházásaival és alapítványaival kapcsolatban is megtették a szükséges feljelentéseket.

Az MNB-botrányt vizsgáló hattagú parlamenti bizottságot júniusban állították fel, és augusztus végén látványos obstrukciókkal, de megkezdte az érdemi munkát. Elnöke Csőszi Attila, alelnökei a fideszes Tuzson Bence és a Mi Hazánk-os Apáti István. A testületben rajtuk kívül két tiszás és egy KDNP-s képviselő ül.

Csőszi az első ülés előtt azt mondta, a bizottság célja a közpénzek útjának feltárása és az esetleges politikai felelősök azonosítása. Négy nagy területet vizsgálnak: az MNB korábbi működését, a jegybanki alapítványok vagyonkezelését, az Optima-csoport befektetéseit, valamint az ingatlanberuházásokat és székházfelújításokat. A bizottság Matolcsy Györgyöt és fiát, Matolcsy Ádámot is meg akarja hallgatni.