A spanyol rendőrség elkezdte kiszorítani a bevándorlókat a ceutai partokról egy táborba

A rendőrség elkezdte kiszorítani a ceutai partokról az eddig ott táborozó több száz bevándorlót, hogy átirányítsák őket az észak-afrikai spanyol terület kikötői részén kialakított új sátortáborba. Az utóbbi napokban a rendőrség nehezen tudta kordában tartani a hetek óta a tengerparton tengődő, parti táborhelyekért lökdösődve küzdő tömeget. Olyan is előfordult, hogy a rendőrök a levegőbe lőttek figyelmeztetésül.

A júliusban Marokkóból a határon áttörő 72 000 bevándorló többsége már visszatért, de a feltételezések szerint több mint 13 000-en a spanyol enklávéban maradtak. A városban létrehoztak egy 1700 ember befogadására alkalmas tábort.

Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába behatoló és eddig az utcákon lakó migránsokat készülnek egy újonnan épített pavilonba átkísérni rendőrök 2026. szeptember 18-án. Fotó: Reduan/MTI/MTVA

A spanyol állami hírügynökség, az Efe tájékoztatása szerint a művelet pénteken, helyi idő szerint reggel 7 óra körül kezdődött, melynek során ezreket helyeznek át. Több mint 170 rendőrt vetettek be, köztük dróntechnikusokat – jelentette az Efe. A rendőrségi akció során néhány migráns áttörte a kordont a kikötőhöz vezető 2 kilométeres kijelölt útvonalon. Videófelvételeken az látszik, ahogy fiatal férfiak futnak a sötétben, miközben a rendőrség próbálja fenntartani az irányítást.

A kaotikus jelenetek nem sokat segítenek majd a Pedro Sánchez miniszterelnököt érő spanyolországi ellenzéki kritikák csillapításában, akit éles bírálatok értek a válság kezelése miatt. Ceutába, Spanyolország észak-afrikai exklávéjába július végén 72 ezer ember mászott át Marokkóból mindössze néhány óra leforgása alatt. A kísérletbe több mint százan belehaltak, majd nagy többségük ugyan egy-két napon belül vissza is tért, de több ezren maradtak Ceutában segítségre várva. Ez már akkor is felvetette, hogy legalábbis részben szervezett akcióról lehetett szó. Egy spanyol rendőrségi jelentés szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutába. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segíthették a több ezer ember mozgását és irányíthatták őket a határ felé. (BBC)