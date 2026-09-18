Az észak-koreai himnuszt játszották le a dél-koreai gyeplabdásoknak az Ázsiai Játékok egyik meccsén

Óriási hibát vétettek az Ázsiai Játékok japán szervezői, akik a Koreai Köztársaság Banglades elleni férfi gyeplabda-mérkőzése előtt a dél-koreai helyett az észak-koreai himnuszt játszották le.

Az esetről készült felvételen látni lehet, ahogy a himnusz megszólalásakor mind a 18 pirosmezes dél-koreai a szíve fölé emeli a kezét. Pár másodperccel később azonban már értetlenül hallgatják a zenét, és már csak hárman tartják a kezüket a mellkasukon.

A stadion szpíkere gyorsan reagált, a himnusz után azonnal elnézést kért. Az eset azért nagyon kellemetlen, mert a két ország viszonya nagyon feszült, hivatalosan még mindig hadban állnak egymással. A koreai háború ugyanis békeszerződés hiányában fegyverszünettel zárult 1953-ban. Az észak-koreai himnusz ráadásul be is van tiltva Dél-Koreában.

A meccset egyébként Dél-Korea nyerte 5-0-ra. (via Al Jazeera)