Miért akarja Magyar Péter és Gyurkó Szilvia, hogy mindenki elolvasson egy 220 oldalas kutatási jelentést?

Miért akarja Magyar Péter és Gyurkó Szilvia, hogy mindenki elolvasson egy 220 oldalas kutatási jelentést?

Miért akarja Magyar Péter és Gyurkó Szilvia, hogy mindenki elolvasson egy 220 oldalas kutatási jelentést?

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Az elmúlt héten nem csak annyi történt, hogy elindult a gyermekvédelmi rendszer szakmai és jogszabályi reformja, amihez a kormány jelentős anyagi támogatást ígért. A gyermekvédelmi államtitkárság azt is célul tűzte ki, hogy a társadalom ne csak a botrányokat ismerje meg, hanem a rendszer működését is.

Magyar Péter a kormánytagoknak feladta kötelező olvasmánynak, az ellenzéknek pedig a kezébe is nyomta azt a 220 oldalas gyermekvédelmi diagnózist, amelyet a miniszterelnök és Gyurkó Szilvia államtitkár szerint mindenkinek el kellene olvasnia.

Nos, én megpróbáltam. És nem sikerült.

Ez a cikk arról szól, miért kellene sokat foglalkozni ezzel a jelentéssel minél több embernek, milyen páratlan erényei vannak, és miért alkalmatlan önmagában arra a szerepre, amelyre a kormányzati vezetők szánják.

Gyermekvédelmi rendszerváltás

A gyermekvédelem kezelésének minden szempontból új dimenziója, amit látunk: egy szakmai anyagot a miniszterelnök jelenlétében, nagy felhajtással mutatnak be, az eredményeket közzéteszik, a jogi kereteket újrarakják, a szükséges forrásokat elkezdik folyósítani.

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter, Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, Magyar Péter miniszterelnök és Szondi Vanda kormányszóvivő a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központban Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ahogy Kármán András pénzügyminiszter összefoglalta: „6 milliárd forintot különítünk el közvetlen gyermekvédelmi szakmai programokra, további 3,5 milliárd forintot pedig a szükséges fejlesztésekre. Új és megerősített férőhelyek, krízisellátás, pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai segítség, a gyermekvédelemben dolgozók szakmai és mentális támogatása. Ez azonban csak a kezdete annak a munkának, amelyet az elmúlt évek mulasztásai után el kell végeznünk.”

Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekjogi igazgatója szerint a Gyermekvédelmi Diagnózis (a továbbiakban: jelentés, illetve diagnózis) jelentősége nem elsősorban az, hogy új problémákat tárt fel, hanem hogy az állam végre hivatalosan, rendszerszinten és nyilvánosan elismerte azt, amit a szakemberek, civil szervezetek és ombudsmani jelentések hosszú évek óta jeleznek. „A sajtótájékoztató és a kapcsolódó megszólalások révén a korábban főként szakmai és civil körökben ismert problémákat kiemelte a szakmai buborékból, és országos közüggyé tette. Nemcsak egyes botrányok, hanem maga a gyermekvédelmi rendszer vált még szélesebb körben láthatóvá” – mondta Szlankó a 444-nek.

„Mindez egy politikai akció is volt, de ettől a diagnózis még nem válik szakmaiatlanná. A láthatóság és az állami felelősségvállalás, az ezt követő kríziscsomag fontos lépés, jó alap a gyermekvédelmi rendszerváltáshoz.”

A diagnózis, amelynek elolvasására a kormány biztat, valóban láthatóvá és megismerhetővé teszi a gyerekvédelmi rendszert, és aki belenéz, az nem csak káromkodni és csapkodni fog dühében, mint én tettem, hanem megérti, mire számíthatnak a gyerekek, akik bármilyen okokból, akár csak átmenetileg rossz helyzetbe kerülnek. Nem túlzás azt mondani, hogy ez a diagnózis a magyar társadalom önképének, önismeretének is fontos dokumentuma lehetne. Csak kicsit máshogy kellene összerakni.

Nincs eldöntve, kinek szól