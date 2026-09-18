MTVA: A TV2 félretájékoztatta a közmédiát A tanú forgalmazási jogairól

„Bejövetelünk napján szembesültünk azzal, hogy A tanút azt a Mészáros Csoport meg tudta vásárolni kizárólagos forgalmazási joggal, miközben egy nemzeti örökség. És úgy kellett kölcsönkérnünk tőlük, hogy levetíthessük.”

Ezt mondta Horváth P. András ideiglenes MTVA-vezérigazgató a közmédiába látogató Magyar Péternek hétfőn. Azóta kiderült, hogy Horváth P. szavai nem teljesen feleltek meg a valóságnak: a Mészáros Csoport ugyanis nem cakkumpakk vásárolta meg a filmet, csupán bérelte a terjesztési jogait - ezt az MTVA közölte megkeresésünkre.

Ezután is maradt még viszont elvarratlan szál, ugyanis közben szakmai forrásainktól úgy értesültünk, hogy a közmédiának még kölcsön sem kellett volna kérnie a filmet. A TV2 és NFI közötti, terjesztési jogokról szóló szerződés ugyanis állítólag már tavaly decemberben lejárt, így erre semmi szükség nem lett volna. Ezt erősíti meg a Duna Médiaszolgáltató Zrt. friss közleménye, amelyben azt írják, hogy belső vizsgálatot folytattak az ügyben, és megállapították:

a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a közmédia megbízott vezetője első munkanapján a szakmai protokollnak megfelelően járt el és okkal feltételezte, hogy az intézménynek engedélyt kell kérnie a TV2 Média Csoport Zrt.-től A tanú című film sugárzására. A TV2 Média Csoport Zrt. ugyanis korábban félretájékoztatta a DMSZ-t a film sugárzási jogainak megvásárlásával kapcsolatban.

Beszámolójuk szerint a Nemzeti Filmintézet 2025. november 25-én írásban erősítette meg az MTVA-nak, hogy a köztévé 2026.01.20-től egy éven át rendelkezik A tanú sugárzási jogaival. Ám ennél a jognál erősebb volt a TV2 Csoport kereskedelmi áron vásárolt terjesztési joga, ami „magasabb szintű rendelkezést” biztosított a film felett a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatornának.

A TV2 december 29-én azt írta az MTVA-nak, hogy több film, köztük A tanú jogait „két évvel meghosszabbítottuk, így ezeket továbbra is egyeztetnünk kell”. A TV2 azt állította, hogy a kétéves időszak idén január 1-én kezdődött. Az MTVA pedig júliusban ezen tájékoztatásra hivatkozva kért engedélyt a TV2-től a film levetítésére. Ekkor a kereskedelmi csatorna

„semmilyen formában nem jelezte, hogy mégsem hosszabbított szerződést a nemzeti filmvagyont, köztük A tanú című film sugárzási jogait is kezelő Nemzeti Filmintézettel, így valójában 2025.12.31. óta nem rendelkezik A tanú kizárólagos sugárzási jogával, ezért engedélyt sem kell tőle kérni az alkotás sugárzásához”

- írta a közmédia.

Hozzátették az NFI a vizsgálat során arról tájékoztatta őket, hogy A tanút jelenleg az alábbi televíziók sugározhatják: az RTL, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Mozi TV Broadcasting Kft. A tanú sugárzási jogával a TV2 Média Csoport Zrt. a Nemzeti Filmintézettel kötött szerződése alapján 2022. január 1-jétől 2025. december 31-ig rendelkezett.