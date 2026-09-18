Pintér Bence győri polgármester vétójogot kért a polgármestereknek a közgyűlési döntésekkel szemben a kormánytól

„Jelenleg a polgármesterek erős közvetlen felhatalmazásához nem kapcsolódik arányos fék és ellensúly a közgyűlési többséggel szemben. Éppen ezért javasoltam, hogy a főpolgármesternek törvény által biztosított valódi vétójogát a megyei jogú városok polgármestereire is ki kell terjeszteni: a város érdekével ellentétes közgyűlési döntéseket ne csak elhalaszthasson, hanem valóban megvétózhasson a polgármester” – saját közleménye szerint többek között erről tárgyalt Pintér Bence győri polgármester Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel pénteken.

Magyarországon a polgármestereknek nincs abszolút vétójoguk, de rendelkeznek egy úgynevezett halasztó (felfüggesztő) vétójoggal. Ez azt jelenti, hogy ha a polgármester úgy ítéli meg, hogy a közgyűlés döntése sérti a település érdekét, egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezéssel a döntés végrehajtása felfüggesztésre kerül a következő ülésig, de legfeljebb 15 napig. Ha a közgyűlés az ismételt tárgyaláson újra megszavazza a döntést, a polgármester azt többé nem blokkolhatja, és köteles végrehajtani.

Győrben ez különösen érzékeny terület, hisz a város közgyűlésében jelentős fideszeses többség van – a 22 képviselőből 14 az előző kormánypárté –, míg a polgármester a Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) politikusa. Pintér Bence két éve vezeti a várost, ezalatt az idő alatt számos ügyet tárt fel az előző vezetés időszakából, és nagy összegű visszaélés történt már az ő polgármestersége alatt is a legnagyobb városi cégnél, melynek felügyeletét a közgyűlés látja el. Ez a Győr-Szol-botrány, a városüzemeltetési, közszolgáltatási és vagyonkezelési cég ügye.

Idén év elején kiderült, a gazdasági beszámolók alapján 2025 januárja és szeptembere között eltűnt a Fekete Dávid bizottsági elnök és a fideszes többségű Városstratégiai Bizottsága által irányított Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze. Legalább 1,7 milliárd forint hiányzik. Pintér akkor kezdeményezte is a közgyűlés feloszlatását.

Pintér szerint a polgármesteri vétójog a közgyűlési többséggel szemben a „Győrbe érkező fejlesztési források, vagy éppen a szolidaritási hozzájárulás csökkenése esetén a Kormány felé is biztosítékot jelenthetne egy ilyen jogkör: polgármesteri kontroll lenne a pénzköltés felett.”