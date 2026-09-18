Szavaznak Oroszországban

Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint pénteken reggel nyolc órakor megkezdődtek a három napig tartó parlamenti és regionális választások - írja az MTI.

Vlagyimir Putyin 2024. július 3-án Asztanában. Fotó: Szergej Gunejev/AFP

A szövetségi parlament alsóházába, az Állami Dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Miután a parlamenten kívüli ellenzékhez tartozó liberális Jabloko párt szövetségi listáját - a pártfinanszírozási törvény és a szerzői jogok megsértésére hivatkozva - törölte a legfelsőbb bíróság, a választólapon tíz párt maradt: az Egységes Oroszország, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a Zöldek, az Igazságos Oroszország, a Rogyina, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, a Nyugdíjasok Pártja, az Oroszországi Kommunisták és az Új Emberek.

A Jabloko volt az egyetlen a Központi Választási Bizottság (CIK) által eredetileg bejegyzett pártok közül, amelyik programjában ellenzi a háborút. Több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek a hatóságok.

Egyúttal megválasztják 11 régió vezetőjét - Mordvinföldön, Tuvában, Csecsenföldön, valamint Belgorod, Brjanszk, Penza, Tver és Uljanovszk megyében közvetlenül, Dagesztánban, Észak-Oszétia- Alániában és Karacsaj-Cserkeszföldön pedig a helyi parlament által -, valamint 39 regionális törvényhozás tagjait is.

A választópolgárok, akinek száma országon belül meghaladja a 111 milliót, külföldön pedig az 1 millió 800 ezret, több mint 2200 különböző szintű választási kampány keretében mintegy 20 700 képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról döntenek.

Az idei választásokon a „különleges hadművelet” [vagyis az Ukrajna ellen indított orosz invázió] 1586 részvevője szállt harcba különböző tisztségekért - 1486-an pártok színeiben, százan pedig függetlenként -, közülük 186-an az Állami Duma mandátumaiért.

A választásokon 12 nemzetközi szervezet képviselteti magát képviselőként, köztük a Független Államok Közössége, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) és a BRICS.

Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió - a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni - lakossága, noha háromnak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá.

Ahogy azt ebben az elemző cikkünkben is írtuk: bár szeptember 18–20. között nem elnökválasztást tartanak, azaz papíron nem Vlagyimir Putyinról szavaz a nép Oroszországban, és előre lehet tudni, hogy az elnökhöz kötődő Egységes Oroszország párt fog nyerni – ráadásul a háborúellenes vagy rendszerszintű ellenzéki erőket rég leszedték a pályáról –, még így is csomó szempontból érdemes figyelemmel kísérni az előre lefutott versenyt. A legnagyobb kérdés az, hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát. Hamarosan kiderül.