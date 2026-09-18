Trump: Hamarosan bejelenthetik, hol épülhet amerikai katonai bázis Lengyelországban

Előrelépés történt a Lengyelországban létesítendő amerikai katonai támaszpont ügyében – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon.

„Nagyszerű hírek! Barátom, Karol Nawrocki lengyel elnök határozott vezetésének köszönhetően jelentős előrelépés történt egy lengyelországi amerikai katonai támaszpont létrehozása felé. Amennyiben ez megvalósul, hamarosan a helyszínt is bejelentjük. Ez történelmi lépés lesz nagyszerű amerikai–lengyel szövetségünk számára”

– írta Trump.

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Nawrocki az X-en köszönte meg az amerikai elnök bejelentését. Azt írta, Lengyelország „kész folytatni a védelmi együttműködés erősítését szolgáló erőfeszítéseket”. „Biztosíthatom arról, hogy a lengyel kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb helyszínt biztosítsa az amerikai bázis számára” – fogalmazott.

Nem sokkal korábban Zbigniew Bogucki, a lengyel államfői hivatal miniszteri rangú vezetője szintén nagyszerű hírnek nevezte Trump bejelentését Lengyelország számára.

„Különösen nagy jelentősége van annak, hogy az Egyesült Államok elnöke Lengyelország szovjet inváziójának 87. évfordulóján jelenti be egy amerikai katonai bázis létesítését országunkban, egy olyan időszakban, amikor Vlagyimir Putyin Oroszországának ragadozó jellege a szabad világot fenyegeti”

– írta.

Lengyelország az ukrajnai háború kitörése óta szorgalmazza a szövetséges katonai jelenlét erősítését a NATO keleti szárnyán. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter júniusban azt mondta, az amerikai védelmi minisztérium nyitott arra a lengyel ajánlatra, hogy az ország állandó amerikai katonai jelenlétnek adjon otthont. Döntés azonban egyelőre nem született. Lengyelország eddig rotációs rendszerben fogadott amerikai katonákat. (MTI)