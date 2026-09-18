Zelenszkij megalapította a Kárpáti Nyolcakat, amelynek Magyarország is tagja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette egy új együttműködési formátum, a Kárpáti Nyolcak (Carpathian Eight) létrehozását, amely Ukrajnát és hét európai országot, valamint az EU-t, mint blokkot tömöríti. Az összes „kárpáti államot” összehozó első csúcstalálkozót az ukrajnai Kárpátokban tartották szeptember 18-án.

„Elindítunk egy új formátumot – a »C8-at«, a Kárpáti Nyolcakat –, amely összefog minket és európai szomszédainkat: Romániát, Szerbiát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát, Magyarországot és természetesen az Európai Uniót” – mondta Zelenszkij.

Balról jobbra: Jiri Drahos cseh politikus, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Nicusor Dan román elnök, Olena Zelenszka ukrán first lady, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Aleksandar Vucic szerb elnök, Christine Schwarz-Fuchs osztrák politikus. Fotó: Ukrán elnöki hivatal

Zelenszkij elmondta, hogy ez a regionális együttműködési formátum ezen országok közelebb hozását szolgálja, és az EU szintjén a kapcsolattartás egy újabb elemét teremti meg, amely kiterjed a biztonsági kérdésekre, az energiára, a logisztikára és a határokon átnyúló gazdasági együttműködésre.

Szerbiát Aleksandar Vučić elnök, Romániát Nicușor Dan elnök, Lengyelországot Donald Tusk miniszterelnök képviselte, Csehország és Ausztriát egy-egy parlamenti politikus. A többi országból a hivatalos fotókon nem szerepelt senki, így Magyarország képviselője sem. (Ukrainszka Pravda)