A katonák és a fegyverek is készen állnak - mondta a NATO tábornoka Putyin provokációira reagálva

Giuseppe Cavo Dragone Fotó: AHMET SERDAR ESER/Anadolu via AFP

A NATO készen áll arra, hogy reagáljon egy potenciális orosz akcióra Európa keleti határán - mondta a szövetség elsőszámú tábornoka, Giuseppe Cavo Dragone. Dragone egy feltételezett orosz provokációról beszélve mondta ezt Koppenhágában, a NATO tábornoki karának soros találkozója előtt. “A szövetség készen áll, a struktúra készen áll, a katonák és a fegyverek is készen állnak” - fogalmazott Dragone, hozzátéve, hogy a NATO azon dolgozik, hogy több és képzettebb katonát csoportosítson át a Kelet-Európába.

A napokban több európai vezető utalt arra, hogy Putyin mire készül. Donald Tusk lengyel miniszterelnök csütörtökön nyilatkozta le, hogy Moszkva a következő pár hónapban azzal tesztelheti a szövetséget, hogy drónokat vagy rakétákat lő ki valamelyik NATO-országra. Közben Moszkva folytatja a drónos provokációkat Európa szívében. Péntekről szombatra virradóra a luxemburgi légteret és repteret kellett lezárni, miután azonosítatlan drónokat észleltek.

(via Politico)