Egy korszak vége: már nem lehet pénzért kamu főtiszti rendfokozatot szerezni

Az előző kormány párját ritkító újítása volt az az elképzelés, hogy a honvédség közösségi finanszírozásáért cserébe jól hangzó, főtiszti rendfokozatokat osztogathasson. A konstrukció lényege, hogy a miniszter címzetes ezredes és alezredes rendfokozatot adományozhat „a Honvédség társadalmi megítélésének növelését előmozdító azon személye részére, aki egyedi megállapodásban honvédelmi célra vagyoni vagy nem vagyoni hozzájárulást teljesít”. Persze ezek nem igazi katonai rendfokozatok (lettek volna), és az ilyennel rendelkezők nem minősülnek (minősültek volna) katonának.

Ba lehetőség adott volt, hogy pénzadományért vagy más „hazafias cselekedetért" ilyen kamu katonai rendfokozatokat osztogathasson a szakminiszter civileknek, az Orbán-kormány utolsó két évében nem történt ilyen.

A HVG már a Tisza-kormánytól érdeklődött, hogy áll a projekt, a Honvédelmi Minisztérium válaszából pedig az derült ki, hogy Orbánék a vonatkozó törvénymódosítással csak a jogalapot teremtették meg arra, hogy címzetes rendfokozatokra lehessen jelentkezni, a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendelet nem lépett hatályba, és nem is fog, így már nem is annyira meglepő, hogy soha senki nem szerzett ezen az úton főtiszti rendfokozatot. Ruszin-Szendi Romolusz tárcája pedig ezen nem is tervez változtatni:

„ilyen miniszteri rendelet nem lépett hatályba – és a kormány jelenlegi szándéka szerint nem is fog.”

(HVG)